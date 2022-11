Scott Redding (BMW) überzeugt: «Platz 4 war möglich»

Mit zwei sechsten Plätzen am Rennsonntag auf dem Mandalika Street Circuit zeigte Scott Redding eine beachtliche Steigerung. Der BMW-Pilot ärgerte sich über sich selbst, denn im zweiten Lauf war mehr drin.

BMW setzte beim Superbike-Meeting auf dem Mandalika Street Circuit erstmals die seit Portimão erlaubten Super Concession Parts ein. Diese Teile zielen auf Verbesserung am Chassis ab.

Aber die indonesische Rennstrecke war frisch asphaltiert, die Bedingungen änderten sich von Session zu Session teils dramatisch. Das erschwerte die Abstimmungsarbeit. Die Folge: Im ersten Lauf am Samstag kam der Engländer von Startplatz 8 kommend nicht über Platz 12 hinaus.

Deutlich besser lief es am Sonntag, als der BMW-Pilot zwei feine sechste Plätze erreichte. «Das Wochenende war aufgrund der Streckenbedingungen schwierig. Es war nicht einfach für uns, das Bike abzustimmen, da sich die Strecke permanent verändert hat», erklärte Redding. «Der Sonntag war besser für mich. Im Superpole-Race hatte ich ein gutes Gefühl für das Bike und konnte ein gutes Ergebnis holen. Auch im Hauptrennen am Nachmittag habe ich mich gut gefühlt, aber ich bin bei einem Überholversuch wieder von der Strecke abgekommen und habe so den Anschluss an die Führungsgruppe verloren.»

Redding fiel deshalb auf Platz 10 in Runde 6 zurück. Alle Positionen gewann der 29-Jährige durch Überholmanöver und nicht durch Ausfälle vor ihm liegender Piloten. «Am Ende des Rennens hatte ich eine starke Pace, ich habe aufgeholt und zwei oder drei Jungs überholt», betonte auch Redding. «Die Pace hat gepasst, aber ich habe einen weiteren Fehler gemacht. Ich habe mich deshalb über mich selbst geärgert, denn die Pace hätte heute für Platz 4 gereicht, und ich hätte mit den Top-Leuten kämpfen können. Aber wir pushen weiter, wir versuchen es weiter und freuen uns auf das nächste Rennen in Phillip Island.»

«Scott hat sowohl im Sprint- als auch im Hauptrennen eine sehr gute Leistung gezeigt», lobte Motorsport Direktor Marc Bongers. «Von den Rundenzeiten her waren wir deutlich näher an der Spitze als in den letzten Rennen. Zweimal Platz 6 ist nicht perfekt, aber im Vergleich zu den letzten Veranstaltungen ist es zufriedenstellend.»