Starterlaubnis für Philipp Öttl: Die Rennärzte zögern 17.11.2022 - 06:48 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Philipp Öttl will zumindest im FP1 antreten

Noch ist unklar, ob Philipp Öttl nach seinem Sturz in Mandalika für die Rennen der Superbike-WM in Australien fit erklärt wird. Vor dem ersten Training am Freitag muss der Ducati-Pilot noch einmal zum Rennarzt.