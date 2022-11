Sensation: Kyle Smith führte auf Pedercini-Kawasaki

Beim Meeting in Indonesien gab Kyle Smith mit Pedercini Kawasaki sein Superbike-Debüt, um beim Saisonfinale auf Phillip Island seine ersten WM-Punkte einzufahren. Der Engländer riskierte etwas und wurde belohnt.

Es war eine Überraschung, als Pedercini Kawasaki für die letzten beiden Meetings der Superbike-WM 2022 Kyle Smith verpflichtete. Denn der Engländer hatte die Supersport-Saison wegen schwacher Ergebnisse mit VFT Yamaha vorzeitig beendet und fuhr zuvor noch nie ein Superbike.

Aber Teamchef Lucio Pedercini hatte nichts zu verlieren und ein starker einheimischer Fahrer drängte sich nicht auf – Smith hat in der mittleren Kategorie immerhin drei Siege und zehn Podestplätze vorzuweisen. Als der erste Lauf am Samstag auf nasser Piste gestartet wurde, witterte der als Regenspezialist geltende Smith seine Chance!

Mit Regenreifen stand der 31-Jährige auf Startplatz 21 und kam als 19. aus der ersten Runde. Als der Asphalt immer trockener wurde und die ersten Piloten zum Reifenwechsel die Boxengasse ansteuerten, spülte es Smith immer weiter nach vorn: Platz 13 in Runde 8, Achter in Runde 10 und vier Runden später führte der Rotschopf das Rennen an!

Als Einziger blieb Smith mit Regenreifen auf der mittlerweile trockenen Piste und war ein leichtes Opfer der mit Slicks bereiften Konkurrenz. Sein Vorsprung war aber so groß, dass er als Zwölfter das Ziel erreichte.

«Als Baz zum Reifenwechsel an die Box fuhr und ich lag hinter Redding auf Platz 2, war ich auch kurz davor, auf Slicks zu wechseln. Aber dann überlegte und rechnete ich, dass wenn ich noch eine Runde länger auf der Piste bleibe, es zu spät ist. Also zog ich es durch», lachte Smith im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich fuhr ganz enge Linien und versuchte, keine Fehler zu machen. Die Jungs haben mich dann überall überholt, aber ich war nicht dort, um den Sieg einzufahren – Punkte wollte ich holen und das haben wir geschafft.»

Smith ergänzte: «Normalerweise wäre ich bei solchen Bedingungen einer der Ersten, der sich an der Box Slicks abgeholt hätte. Aber ich hatte so viel Spaß dabei, mich durch das Feld zu kämpfen, dass ich beschloss, draußen zu bleiben. Ich dachte, dass ich wenigstens ein paar Runden im Fernsehen zu sehen sein würde. Gegen Ende wurde mir klar, dass wir noch in die Punkte fahren konnten, und ich hoffte nur, dass der Reifen nicht explodieren würde.»

Platz 12 war gleichzeitig das beste Saisonergebnis von Pedercini Kawasaki in 36 Rennen! , nachdem Smith im Superpole-Race und im zweiten Lauf jeweils 18. wurde.

«Schade, dass die Strecke so schnell abtrocknete – Kyle hätte es dann sicher in die Top-10 geschafft. Abgesehen davon sind wir mit dem Endergebnis sehr zufrieden», sagte Lucio Pedercini mit einem weinenden Auge. «Im Sprintrennen fuhren wir mit einer kompletten Regenabstimmung und hofften auf Regen. Der Regen blieb aus, und in Rennen 2 war Kyle nicht in der Lage, das Tempo zu erhöhen, was verständlich ist, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit er auf dem Motorrad verbracht hat.»

