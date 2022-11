Trotz starkem Nagashima: Honda verliert gegen BMW

Eine weitere schwierige Saison für Honda endete auf Phillip Island mit einem Top-10-Ergebnis für Ersatzfahrer Tetsuta Nagashima. Insgesamt landete Honda erneut auf dem fünften und letzten Platz der Herstellerwertung.

2019 und 2021 kam Honda nur auf den letzten Platz der Konstrukteure der Superbike-WM. In dieser Saison sollte dies mit den beiden Rookies Iker Lecuona und Xavi Vierge verhindert werden. Doch am Sonntag verlor der größte Hersteller von Motorrädern noch den vierten Rang in dieser Wertung an den deutschen Konkurrenten BMW, denn Scott Redding fuhr am Sonntag zwei sechste Plätze ein.

Lecuona-Ersatz Tetsuta Nagashima zeigte trotzdem ein beachtliches Wochenende beim Superbike-WM-Finale auf Phillip Island. Nach Platz 10 in seinem ersten SBK-WM-Lauf am Samstag kam er auch am Sonntag in die Top-10. Der Japaner sicherte Platz 9 und holte sieben weitere Punkte.

«Es war ein schöner, aber harter Tag. Das Superpole-Race war etwas enttäuschend. Weil wir den Intermediate-Reifen nie ausprobiert haben, wählten wir den Regenreifen für vorne und hinten, doch nach drei Runden war der Reifen bereits überhitzt», ärgerte sich der 8h-Suzuka-Sieger. «So ist das Renngesetz. Es war eine wichtige Erfahrung für mich.»

Nagashima weiter: «Rennen 2 war nicht so schlecht. Mit meiner Pace war ich glücklich, mit dem Start allerdings nicht, da benötige ich noch mehr Training. Mein Gefühl war insgesamt etwas besser als am Vortag. Mich interessiert immer noch, was möglich gewesen wäre, wenn wir etwas mehr Zeit mit stabilem Wetter gehabt hätten.»

«Im FP3 stürzte ich beispielsweise, als ich Jonathan verfolgt habe, weil ich das Limit der Pirelli-Reifen noch nicht verstanden hatte – ich habe noch viel zu lernen. Wie auch immer, dieses Wochenende war ein Abenteuer, das ich sehr genossen habe», freute sich Nagashima. «Ich möchte Honda und dem Team für diese Möglichkeit danken. Ich hoffe, mit der erledigten Arbeit und mit den gesammelten Daten konnte ich helfen.»

Stammfahrer Xavi Vierge hatte am Sonntagnachmittag bereits in der ersten Runde auf dem 4,445 km langen Kurs Pech, denn er kam nach einer Berührung mit Garrett Gerloff (Yamaha) zu Sturz. «Mit dem Wetter war es ein weiterer schwieriger Tag. Im Sprintrennen haben wir mit dem Intermediate die richtige Entscheidung getroffen, weshalb wir uns für Rennen 2 einen guten Startplatz sicherten», begann der Spanier.

«Nach einem sehr guten Start ins Hauptrennen wurde ich von einem anderen Fahrer getroffen und bin in der ersten Runde gestürzt. Ich bin zurück aufs Bike und in die Box gefahren, denn es war sehr viel Dreck am Bike. Außerdem wusste ich nicht, ob die Lenkerstummel in Ordnung waren», erklärte Vierge.

Dann fügte der Honda-Werkspilot an: «Ich habe das Rennen fortgesetzt, weil ich nach diesem harten Wochenende ein gutes Gefühl zurückfinden und die Set-up-Änderung bestätigen wollte. Tatsächlich habe ich mich gut auf dem Motorrad gefühlt und wir hatten gutes Potenzial. Wir waren schneller als am gesamten Wochenende, das war das einzig Positive in diesem Rennen.»

«Wir haben dieses Jahr noch nicht die erwünschten und verdienten Ergebnisse erzielt, aber wir haben viel gelernt und unsere Erfahrungen gesammelt», blickte Vierge, der die Saison auf Gesamtrang 10 abschloss, auf die Saison zurück. «Wir sind bald zurück auf der Strecke, denn wir beginnen zügig mit den Vorbereitungen für die nächste Saison.»