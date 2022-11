Ducati räumte ab: 2022 auch bestes Team und Motorrad 22.11.2022 - 07:23 Von Kay Hettich

© Ducati Ducati feierte sich als bestes Team und bester Hersteller

Ducati hat in der Superbike-WM 2022 alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Denn neben der Fahrerweltmeisterschaft durch Álvaro Bautista gingen auch Team- und Herstellerwertung an die Nobelmarke aus Borgo Panigale.