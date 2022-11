Razgatlioglu: «Gut, dass wir nicht Champion wurden»

Toprak Razgatlioglu ist überzeugt, dass seine Niederlage in der Superbike-WM 2022 jedem bei Yamaha und im Pata-Team zusätzliche Motivation sein wird, um sich nächstes Jahr noch mehr reinzuhängen.

In der Superbike-WM 2022 war Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu von Anfang an im Hintertreffen. Es dauerte bis zum vierten Event in Misano, dass der Türke sein erstes Rennen in dieser Saison gewinnen konnte. Nach Italien lag der spätere Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) bereits 79 Punkte vor dem Yamaha-Star.

In der bereits in drei Monaten beginnenden Weltmeisterschaft 2023 werden wir neue Motorräder von Ducati und BMW sehen, auch Kawasaki bringt ein Upgrade für die ZX-10RR.

«Yamaha baut keine neue R1, mein Team arbeitet aber an Verbesserungen und wir werden viele neue Teile haben», sagte Razgatlioglu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im Dezember haben wir einen Test, dann werden wir die neuen Teile probieren. Ich glaube an mein Team. Ich hoffe auf Verbesserungen, auch beim Motor, damit wir nächstes Jahr um Siege kämpfen können.»

Toprak nimmt sich in den kommenden zwei Wochen eine Auszeit und fliegt am Donnerstag in die USA in den Urlaub. Neben Miami ist auch New York eines seiner Reiseziele.

Mitte Dezember steht dann der Jerez-Test an, bei dem er wieder mit seiner traditionellen Nummer 54 fahren wird. Toprak ist überzeugt, dass der Verlust der Nummer 1 für jeden bei Yamaha eine zusätzliche Motivation sein wird, um 2023 zurückzuschlagen.

«Alvaro und Ducati sind sehr stark», ist dem 26-Jährigen bewusst. «Auf einigen Strecken dieses Jahr konnte er vornewegfahren, auf anderen konnten wir mit ihm kämpfen und ihn ab und zu schlagen. Aber unser Motor ist sehr langsam, den müssen wir verbessern. Und die Elektronik. Es ist gut, dass wir nicht Weltmeister wurden, jetzt wird das Team noch mehr arbeiten.»

Razgatlioglu denkt immer nur von Session zu Session und von Rennen zu Rennen. Deshalb gab es für ihn in dieser Saison auch nie den Punkt, an dem ihm klar wurde, dass er die WM gegen Bautista verlieren wird.

«Ich weiß, wie stark Rea und Bautista sind, aber das bin ich auch», betonte Toprak. «Nur mein Start in die Saison war nicht stark, das Motorrad fühlte sich schlecht an. Als wir es verbessert hatten, fühlte ich mich deutlich wohler. Hätte ich dieses Bike von Anfang an gehabt, wären wir vielleicht gut in die Saison gestartet. Und vielleicht wäre die WM dann nicht schon in Mandalika entschieden gewesen. Zum Beispiel in Aragon und auch Phillip Island war die R1 nicht gut. Manchmal brauchst du das richtige Motorrad, manchmal die nötige Motivation – letztlich kommt es auf das Paket an.»

«Ab Saisonmitte war das Bike viel besser, aber das reichte nicht, um die Meisterschaft zu gewinnen. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben. Was meinen Einsatz betrifft, gebe ich mir dieses Jahr zehn von zehn Punkten. Benote ich die Saison insgesamt, gebe ich aber nur eine Sieben. Ducati hat zwar gewonnen, sie hatten das schnellere Motorrad. Aber auch ich habe mich unglaublich verbessert, mein Level ist jetzt höher als letztes Jahr. Ich habe 2021 genossen, weil ich gegen Johnny und Redding gekämpft habe – auch wenn Scott manchmal rumgeweint hat. Aber dieses Jahr waren alle viel schneller und ich habe einiges gelernt.»

