Offiziell: MIE Honda mit Eric Granado in SBK-WM 2023

Nun hat auch MIE Honda seinen ersten Fahrer für die Superbike-WM 2023 bestätigt. Wie Leser von SPEEDWEEK.com bereits wissen, tritt der vierfache brasilianische Champion Eric Granado die Nachfolge von Leandro Mercado an.

Der Argentinier Leandro Mercado hatte nach zwei verkorksten Jahren mit der CBR1000RR-R von MIE Honda die Nase voll und wird sich für die Saison 2023 neu orientieren. Der 30-Jährige kann sich einen Wechsel in die IDM Superbike vorstellen, er ist aber auch bei Pedercini Kawasaki im Gespräch.

Auf der Suche nach einem Nachfolger erinnerte sich Teamchefin Midori Moriwaki an einen anderen Südamerikaner: Eric Granado trat für das am Sachsenring ansässige Superbike-Team beim Meeting in Estoril 2020 an und fuhr im ersten Lauf als 15. einen WM-Punkt ein, was mit der MIE Honda bemerkenswert ist, nicht nur für einen Ersatzfahrer.

Für 2023 soll die Zusammenarbeit mit der Honda Racing Corporation intensiviert werden. Die Fireblade von MIE wird den Stand vom Saisonfinale der Werksmotorräder haben, so die Hoffnung der Japanerin.

Für Granado ist der Deal mit MIE Honda ein Türöffner und eine gute Gelegenheit, sein Talent in der seriennahen Weltmeisterschaft zu zeigen. «Ich bin sehr glücklich, dass ich 2023 meine erste Saison in Superbike-WM WorldSBK-Saison bestreiten darf», freute sich der 26-Jährige. «Ich habe vier brasilianische Superbike-Meisterschaften gewonnen und bin in den letzten beiden Saisons in der spanischen SBK-Serie gefahren. Es ist also grundsätzlich eine vertraute Kategorie, auch wenn die Weltmeisterschaft natürlich auf einem viel höheren Niveau stattfindet. Ich denke, es ist eine große Chance für meine Karriere, und ich bin zuversichtlich, dass wir ein konkurrenzfähiges Motorrad haben werden und mit Honda zusammenarbeiten können, um die Maschine zu verbessern.»

Südamerikaner sind selten im Paddock der Superbike-WM. Bekanntester Vertreter Brasiliens war Alex Barros, der nach seiner GP-Karriere 2006 bei Klaffi Honda fuhr und einen Sieg und sechs Podestplätze feierte. «Ich hoffe, dass die brasilianischen Fans mich unterstützen werden. Es ist schon viele Jahre her, dass ein brasilianischer Fahrer in der Weltmeisterschaft gefahren ist. Hoffentlich kann ich mein Land bestmöglich vertreten», meinte Granado. «Es wird eine echte Herausforderung sein, mit den schnellen WM-Fahrern zu kämpfen. Ich werde versuchen, viel von ihnen zu lernen, um jedes Wochenende solide Ergebnisse zu erzielen. Am Ende der Saison will ich sagen können, dass ich einen guten Job gemacht habe.»