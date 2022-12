Offiziell: Die Teams und Fahrer der Superbike-WM 2023

Vor wenigen Minuten veröffentlichte der Motorrad-Weltverband FIM die offizielle Teilnehmerliste der Superbike-WM 2023. Nun wissen wir, welche Startnummer Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) wählte.

Erstmals seit elf Jahren geht Ducati als Titelverteidiger in die neue Saison der Superbike-WM. In der Saison 2011 war es Carlos Checa, 2022 sein spanischer Landsmann Álvaro Bautista, der für das Motorradwerk in Bologna die Weltmeisterschaft gewann.

Der 38-jährige Bautista startet auch 2023 für das Werksteam Aruba.it Ducati. Seine Startnummer sollte seine kleine Tochter wählen – sie entschied sich für die angestammte 19. Sein Teamkollege bleibt Michael Rinaldi.

Auch die Werksteams von Yamaha, Kawasaki, Honda und BMW treten mit derselben Besetzung an.



Interessant: Während BMW erstmals seit der werksseitigen Rückkehr 2019 mit ROKiT einen Hauptsponsor im Namen hat, sind weder Pata noch Brixx im Namen des Yamaha-Werksteams zu finden.

Der Bayer Philipp Öttl wird seine zweite Saison für Go Eleven Ducati fahren.



Erfreulich für deutschsprachige Superbike-Fans ist der Aufstieg des zweifachen Supersport-Weltmeisters Dominique Aegerter aus der Schweiz, der für das Giansanti Racing Team Yamaha fahren wird.

Fünf Rookies finden sich in der Teilnehmerliste: Neben Aegerter sind das dessen Teamkollege Remy Gardner, der Moto2-Weltmeister von 2021 und Supersport-Vizeweltmeister Lorenzo Baldassarri bei Neueinsteiger GMT94 Yamaha. Der Britische Superbike-Meister Bradley Ray wird im Yamaha-Team Motoxracing nur an den Europarennen teilnehmen. Der fünfte Neueinsteiger ist Danilo Petrucci, mit dem langjährigen MotoGP-Piloten angelte sich Barni Ducati ein fahrerisches Schwergewicht.

Mit Tom Sykes kehrt der Weltmeister von 2013 zurück, er hat im Team Kawasaki Puccetti unterschrieben.

Das alles und auch die übrigen Starter sind für regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com keine Überraschung. Offen war lediglich, wen das Team Pedercini, das sich für 2023 mit dem Vinales-Team verbündet hat, auf seine ZX10-RR setzt. In der provisorischen Startliste fehlt das Team.