Jonathan Rea (Kawasaki): Bald noch ein Rekord 23.12.2022 - 07:41 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Superbike-WM 2010: Der damals aufstrebende Jonathan Rea und der etablierte Troy Corser (v.l.)

Als Jonathan Rea in Portimão 2009 in der Superbike-WM debütierte, war er 22 Jahre alt. In die Saison 2023 wird der sechsfache Weltmeister als der erfahrenste Superbike-Pilot aller Zeiten starten.