SBK-Startliste 2023: Weshalb Pedercini Kawasaki fehlt

Am 29. Dezember veröffentlichte Promoter Dorna die provisorische Startliste für die Superbike-WM 2023. Zum ersten Mal seit 1998 ist das Traditionsteam Pedercini Racing aus Norditalien nicht aufgeführt.

Mitte Dezember gaben die Teamchefs Lucio Pedercini und Angel Vinales bekannt, dass sie 2023 zusammenarbeiten und ein Team für die Superbike-WM auf die Beine stellen werden.



Die Pedercini-Truppe ist seit Jahrzehnten finanziell nicht auf Rosen gebettet, das Vinales-Team kommt aus der Supersport-300-WM und hätte den Schritt zu den Superbikes alleine nicht bewerkstelligen können.

«Ich freue mich, dass ich mit Angel und dem Vinales Racing Team eine Vereinbarung getroffen habe, die es TPR erlaubt, in der Superbike-Weltmeisterschaft zu bleiben», so Lucio Pedercini. «Mit einer Struktur, die es uns ermöglicht, einen großen Schritt zu machen, was unsere Leistungsfähigkeit betrifft. Das Projekt läuft mindestens für zwei Jahre und unser Ziel ist, das beste Privatteam zu werden.»

Zwei Wochen nach dieser Ankündigung veröffentlichte Promoter Dorna die provisorische Startliste für die Superbike-Weltmeisterschaft 2023. Für viele verwunderlich: TPR by Vinales Racing, wie das Team inzwischen heißt, ist nicht aufgeführt.

Hintergrund ist, dass das Kawasaki-Team laut Pedercini erst ab dem Europa-Auftakt in Assen (21.–23. April) dabei sein wird. Auf die Übersee-Events zu Saisonbeginn in Australien und Indonesien verzichtet TPR aus finanziellen Gründen. «Ziel ist, ab Assen die restlichen Rennen des Jahres zu bestreiten», hielt der 50-Jährige fest.



Also auch das SBK-Finale Mitte Oktober in Argentinien.

Dass Pedercini beim Saisonstart am letzten Februar-Wochenende auf Phillip Island in Südaustralien nicht dabei sein wird, ist ein Unikum in der Teamgeschichte: Seit 1998 hat die Truppe aus Volta Mantovana, südlich des Gardasees gelegen, nicht eine Veranstaltung verpasst.

Wer die Kawasaki ZX-10RR nächste Saison pilotieren wird, ist weiterhin offen. Pedercini redet unter anderen mit dem Engländer Kyle Smith und dem Argentinier Tati Mercado, aber auch mit italienischen Rennfahrern.