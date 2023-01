Als die Sterne von Bayliss, Haga, Edwards aufgingen

Die Superbike-WM hatte zu jeder Zeit ihre Helden. In der zweiten Dekade der seriennahen Weltmeisterschaft fuhren vor allen Troy Bayliss, Noriyuki Haga und Colin Edwards ins Rampenlicht.

2022 war bereits die 35. Saison der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft, die 1988 in Donington Park aus der Taufe gehoben wurde. Unvergessen sind heute noch Champions wie Fred Merkel, Raymond Roche, Carl Fogarty und John Kocinski.

Im Zeitraum 1998 bis 2007 endete die Karriere von Fogarty, dafür gingen die Sterne von Troy Bayliss, Noriyuki Haga, Colin Edwards und James Toseland auf. Troy Corser sicherte sich 2005 mit Suzuki die Weltmeisterschaft – der einzige Titel für den japanischen Hersteller.

Das zweite Jahrzehnt in Zahlen:



552 – Im Jahr 2002 erzielte Colin Edwards den Rekord für die meisterzielten Punkte in einer Saison: 552. Jonathan Rea brach diese Marke 2017 und schraubte sie auf 556 Punkte. Seit 2019 wird zusätzlich zu den beiden Hauptrennen ein Sprintrennen gefahren, für das ebenfalls Punkte vergeben werden. Reas 663 Punkte aus der Saison 2019 lassen sich deshalb nicht mit den bisherigen Rekorden vergleichen.



400 – Colin Edwards sammelte genau 400 Punkte für den Titel im Jahr 2000.



217 – Der Fahrer mit den meisten Starts in diesem Jahrzehnt ist Troy Corser mit 217, gefolgt von Frankie Chili mit 208.



41 – In diesem Jahrzehnt schaffte es Troy Bayliss 41 Rennen bei 122 Starts zu gewinnen, mehr als jedes dritte.



35 – In den letzten drei Jahren schaffte es Carl Fogarty, 35 Podestplätze in 54 Rennen zu erzielen.



25 – Colin Edwards wurde 2002 Champion und kletterte 25 von 26 Mal auf das Podium, dieser Rekord ist bis heute unerreicht.



24 – 2003 gewann Ducati alle 24 Rennen der Meisterschaft, 20 davon durch die Werksfahrer Neil Hodgson und Rubén Xaus.



23 – 2004 wurde James Toseland der jüngste Champion der Geschichte und nur zwei Tage vor seinem 24. Geburtstag gekrönt.



14 – 14 Siege waren nicht genug für Troy Bayliss, um 2002 die Meisterschaft gegen Edwards zu gewinnen. Im Jahr zuvor gewann er den Titel mit nur sechs Laufsiegen.



9 – 2005, neun Jahre nach seinem ersten WM-Titel, eroberte Troy Corser seinen zweiten. Dies ist seitdem die längste Zeitspanne zwischen zwei Titelerfolgen in der Meisterschaftsgeschichte.



9 – In diesem Jahrzehnt gewannen Colin Edwards (2002) und Neil Hodgson (2003) neun Rennen am Stück. Dieser Rekord wurde erst 2018 von Jonathan Rea gebrochen, als der Nordire die letzten elf Rennen gewann! 2019 siegte Alvaro Bautista in den ersten elf Läufen.



8 – Von 1998 bis 2007 gewann Ducati 8 von 10 Konstrukteurstitel. Geschlagen wurde der Hersteller aus Bologna lediglich 2005 von Suzuki und 2007 von Yamaha.



2 – Das Jahrzehnt von 1998 bis 2007 bot die letzten beiden gewonnenen Weltmeisterschaften von Carl Fogarty, 1998 und 1999.



2 – James Toseland gewann 2007 die Meisterschaft mit einer 2-Punkte-Führung vor Noriyuki Haga. Knapper verpasste den Titel nur Tom Sykes (Kawasaki) 2013, als er Max Biaggi (Aprilia) um einen halben Punkt unterlag.