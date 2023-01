Dominique Aegerter: Erste Bilder des Yamaha-Designs

Yamaha hat Dominique Aegerter nach seinen zwei Titelgewinnen in der Supersport-Klasse für 2023 in die Superbike-WM befördert. Auf der Verkleidung sehen wir groß den Schweizer Bekleidungshersteller iXS.

Die Marke iXS steht seit Jahrzehnten für hochfunktionale Schutzbekleidung für Zweiradfahrer, sie rüstet unter anderen Rennfahrern auch Dominique Aegerter aus und unterstützt ihn maßgeblich in seiner Karriere.

Nach seinen beiden Titelgewinnen in der Supersport-WM 2021 und 2022 sowie dem Triumph im MotoE-Weltcup 2022 wagt der Berner den Schritt in die Superbike-WM. Im Giansanti Racing Team (kurz GRT) wird er eine identische Yamaha R1 pilotieren, wie sie die Werksfahrer Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli im Pata-Werksteam haben.

Auf Aegerters Yamaha wird das iXS-Logo groß präsentiert, die Schweizer Firma will die Plattform Superbike-WM mit vielen Fernsehstunden nutzen, im deutschsprachigen Raum auf ServusTV und Eurosport, um weiter zu wachsen.

Bei Aegerters Teamkollege Remy Gardner, dem Moto2-Weltmeister des Jahres 2021, ist stattdessen das GYTR-Logo zu sehen, diese vier Buchstaben stehen für Genuine Yamaha Technology Racing. Der Hintergrund ist simpel: Der Australier wird von IXON ausgerüstet, das hätte sich mit der iXS-Werbung nicht vertragen.

Am heutigen Dienstag werden wir Aegerter im Autodromo do Algarve in Portimao zum ersten Mal im neuen Design sehen, dort wird auch am Mittwoch von 11 bis 18 Uhr MEWZ getestet.

«Ich freue mich sehr darauf, die neuen Farben auf der Strecke zu fahren», grinste Aegerter. «Ich liebe das Design und kann es kaum erwarten, die neue Lackierung auf der Strecke zu zeigen. Es ist cool, und ich hoffe, es wird euch gefallen. Und wir hoffen, dass es auf jeder Rennstrecke schnell sein wird, was das Wichtigste ist. Es ist schön, Teil der Yamaha- und GRT-Familie zu sein. Ich glaube, dass wir gut zusammenarbeiten. Ziel ist, uns in jeder Runde stetig zu verbessern.»

GRT hat mit Aegerter und Gardner zwei neue Fahrer: Garrett Gerloff wechselte zu Bonovo action BMW und Kohta Nozane in die Moto2-WM.

«Wir sind alle begeistert von diesem Neustart», betont Teammanager Filippo Conti. «Jeder im Team freut sich auf die neue und spannende Herausforderung mit Remy und Dominique. Beide fahren erstmals in der Superbike-WM, aber wir sprechen über zwei großartige Rennfahrer und Weltmeister. Wir werden versuchen ihnen zu helfen, damit sie ihr maximales Potenzial ausschöpfen können und stetig Fortschritte machen. Ich möchte mich bei Yamaha für die Unterstützung bedanken; wir sind bereit, gemeinsam in die neue Saison zu starten. Ebenso möchte ich mich bei allen treuen Partnern bedanken und heiße gleichzeitig neue willkommen, die für die Ergebnisse des Teams entscheidend sein werden.»