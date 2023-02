Portimao-Test, 14 Uhr: Bautista und Johnny Rea famos

Die Rekord-Zeiten vom Dienstag wurden bei den Superbike-WM-Tests am Mittwoch im Autodromo do Algarve nahe Portimao bis 14 Uhr noch einmal deutlich unterboten. Dabei gingen noch nicht alle Fahrer auf Zeitenjagd.

Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi hatte am Dienstag in 1:39,639 min für eine bemerkenswerte Bestzeit gesorgt. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Portimao fuhr 2019 Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:41,272 min, den Pole-Rekord hält seit 2021 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mit 1:40,219 min. Allerdings wurden diese Zeiten allesamt bei viel höheren Temperaturen gefahren.



Auch Rea, Bautista, Razgatlioglu, Locatelli und Vierge blieben am ersten Testtag in Portimao bei frühlingshaftem Wetter unter den Rekorden.

Am Mittwoch, dem zweiten und letzten Testtag, wagten sich die ersten Fahrer gegen 11.30 Uhr MEWZ auf die Strecke, wenig später musste Honda-Werksfahrer Iker Lecuona einen Sturz wegstecken.



Um 13 Uhr lag Weltmeister Alvaro Bautista mit 1:39,035 min um über 4/10 sec voraus und war damit über 6/10 sec schneller als die Bestmarke vom Dienstag. Rinaldi war seine Zeit mit Rennreifen gefahren. Wir dürfen davon ausgehen, dass viele Fahrer am Mittwoch mit Qualifyer-Hinterreifen auf Zeitenjagd gehen werden.



Gegen 13.30 Uhr kam Rea bis auf 0,009 sec an Bautista heran.

Der Deutsche Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) und der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) sind aktuell 11. und 14.



Die vier MIE-Piloten Eric Granado und Hafizh Syahrin (Superbike) sowie Tarran Mackenzie und Adam Norrodin (Supersport) können jeweils nur einen halben Tag fahren, weil das Team Petronas MIE auf der ausgebuchten Rennstrecke nur Platz für zwei Fahrer erhielt.

Weiterhin gar nicht läuft es für WM-Rückkehrer Tom Sykes aus dem Team Kawasaki Puccetti: Der Engländer beschäftigt sich mit der Grundabstimmung der ZX-10RR und hat über 3 sec Rückstand.



Gefahren wird am Mittwoch bis 18 Uhr MEWZ, es ist der letzte Testtag in Europa. Vor dem Saisonstart am letzten Februar-Wochenende gibt es noch zwei Testtage auf Phillip Island in Südaustralien.

Zeiten Portimao-Test, Mittwoch, 14 Uhr:



Superbike:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:39,035 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,009 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,406

4. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,501

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,670

6. Iker Lecuona (E), Honda, +0,952

7. Xavier Vierge (E), Honda, +1,202

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,604

9. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,658

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,676

11. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,754

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,788

13. Scott Redding (GB), BMW, +1,967

14. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,969

15. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +2,458

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +2,492

17. Loris Baz (F), BMW, +2,494

18. Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,804

19. Axel Bassani (I), Ducati, +3,008

20. Tom Sykes (GB), Kawasaki, +3,418

21. Hafizh Syahrin (MAL), +4,590

– Eric Granado (BR), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Federico Caricasulo (I), Ducati, 1:43,516 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:43,797

3. Valentin Debise (F), Yamaha, 1:44,106

4. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:44,225

5. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:44,328

6. Yari Montella (I), Ducati, 1:44,633

7. Oliver Bayliss (AUS), Ducati, 1:44,978

8. Jorge Navarro (E), Yamaha, 1:44,999

9. Max Kofler (A), Ducati, 1:46,234

10. Federico Fuligni (I), Ducati, 1:46,294

– Adam Norrodin (MAL), Honda, ohne Transponder

– Can Öncü (TR), Kawasaki, nicht gefahren

– Tarran Mackenzie (GB), Honda, nicht gefahren