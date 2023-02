Andrea Locatelli: «Wird ein großes Problem sein»

Andrea Locatelli beendete den Superbike-Test in Portimão als zufriedener Fünfter. Jedoch bereitet dem Yamaha-Werksfahrer der Saisonauftakt in Phillip Island bereits jetzt Kopfzerbrechen.

Andrea Locatelli geht 2023 im Yamaha-Werksteam in seine dritte Saison in der Superbike-WM. Den zweitägigen Test im portugiesischen Portimão beendete der Italiener mit einer Zeit von 1:39,705 min auf Platz 5. «Ich bin glücklich, denn wir haben nicht einen Fehler gemacht und außerdem einige Punkte des Motorrades besser verstanden», lautete das Resümee des 26-Jährigen.

Doch das intensive Testprogramm hinterließ Spuren am Yamaha-Piloten: «Am Dienstag haben wir sehr viele Runden abgespult, hinzu kam am Nachmittag noch ein Long-Run. Daher war ich am Mittwoch etwas erschöpft.» Dennoch konnte Locatelli seine Zeit vom Vortag noch einmal um zwei Zehntelsekunden verbessern und verlor am Ende knapp sieben Zehntelsekunden auf die Bestzeit von Alvaro Bautista (Ducati).

Trotz seiner soliden Testergebnisse schaute der Supersport-Weltmeister von 2020 besorgt in Richtung Saisonauftakt, der vom 24. bis 26. Februar in Australien stattfinden wird. «2022 war ich zum ersten Mal in Philip Island. Ich hatte dort große Probleme mit dem Grip und der Abnutzung des Hinterreifens. Wir müssen daran arbeiten, sonst wird das ein großes Problem für mich sein.» Hierzu erklärte Locatelli: «Es ist eine schnelle Strecke, bei der man lange auf der bei hohen Geschwindigkeiten auf der Flanke fährt. Wir müssen die Balance finden, um pushen zu können und dabei den Reifen nicht zu überstrapazieren.»