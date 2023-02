Toprak Razgatlioglu: Am Dienstag spazieren gefahren?

Alvaro Bautista ist der festen Überzeugung, dass Toprak Razgatlioglu seine Karten im zweitägigen Superbike-Test auf Phillip Island nicht aufgedeckt hat. Der Türke gab zu: «Tests langweilen mich.»

Am Montag war Toprak Razgatlioglu Bestzeit gefahren, in dem er sich eine Runde an Alvaro Bautista hing. Am Dienstag wurden die schnellsten Runden während des zweitägigen Tests in der Session am Vormittag gedreht, Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) blieb in 1:30,272 min um winzige 0,072 sec vor Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli. Razgatlioglu landete mit 0,402 sec Rückstand auf dem vierten Platz.

Aufgrund dessen lässt sich Bautista aber nicht hinters Licht führen. «Ich habe Toprak auf der Strecke beobachtet», hielt der Spanier fest. «Er hat die nötige Pace fürs Rennen, gab aber keine100 Prozent. Wenn er jemandem für kurze Zeit folgen kann, ist er automatisch schneller. Dann fuhr er auf Anhieb eine halbe Sekunde schneller.»

Wer den Türken auf dem atemraubenden Phillip Island Circuit vom Streckenrand aus beobachtete, dem fiel sofort auf: Er fuhr weder so aggressiv noch so spektakulär wie normal. Keine Slides am Kurvenausgang, keine Stoppies vor den Kurven. Razgatlioglu spulte am Montag und Dienstag schlicht sein Testprogramm ab und verzichtete auf die Zeitenjagd.

«Ich hatte viele Teile und Einstellungen zu probieren, einige davon mochte ich nicht und wir gingen zu unserer Abstimmung vom Montag zurück», stöhnte der Weltmeister von 2021 beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich habe mich auf meine Arbeit konzentriert und nicht sehr gepusht. Die Saison geht am Freitag los, dann sehen wir.»

Langweilt dich das Testen? «Ja», entgegnete Toprak ohne Umschweife. «Wir probieren so viele Teile. Manchmal sind wir verloren, manchmal fühle ich mich gut. Das ist ab und zu langweilig. Wir haben zu viel probiert. Ich glaube, dass wir am Freitag deutlich besser dastehen.»

Was die Rennen am kommenden Wochenende betrifft, will Razgatlioglu nur bedingt eine Prognose wagen. «Bautista ist hier sehr schnell, das weiß jeder», bemerkte das Yamaha-Ass. «Ich werde trotzdem mein Bestes geben. Vielleicht kann Bautista vorneweg fahren, vielleicht kann ich mit ihm kämpfen – ich weiß es nicht. Wenn es heiß wird, liegen alle eng beisammen. Dann ist es sehr einfach, einem anderen hinterherzufahren und es kommt darauf an, wer seinen Hinterreifen am besten über die Distanz bringt.»

Nach 40 Grad Celsius zum Ende der Vorwoche hatte es zu Wochenbeginn auf Phillip Island nur noch 20 Grad. Am heutigen Mittwoch sind es bereits wieder 24, laut Vorhersage ist am Freitag mit Höchstwerten von 33 Grad zu rechnen. Am Wochenende erwarten die Fahrer 31 Grad am Samstag und 23 am Sonntag.