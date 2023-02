Michael vd Mark (6.): «BMW steht nicht schlecht da»

In der kombinierten Zeitenliste vom Freitag ist Michael van der Mark bester BMW-Pilot. Der Niederländer fühlt sich für Saisonauftakt der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island für alle Bedingungen gut aufgestellt.

Im FP2 am Freitagnachmittag heizte die Sonne den Asphalt des Phillip Island Circuit auf fast 50 Grad Celsius auf und in 1:30,623 min markierte Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) die Tagesbestzeit. Das halbe Teilnehmerfeld fuhr dagegen am Vormittag bei 20 Grad Celsius kühleren Asphalttemperaturen seine schnellste Zeit, darunter auch BMW-Ass Michael van der Mark.

Der Niederländer war als Sechster in 1:31,410 min etwa 0,4 sec schneller als am Nachmittag. In der kombinierten Zeitenliste reichte das ebenfalls zu Platz 6, womit der Supersport-Weltmeister von 2014 bester BMW-Pilot war. «Der Vormittag war ziemlich gut. Wir hatten nach dem Test kaum etwas geändert und ich fühlte mich recht gut auf dem Bike. Ich brauchte nur ein paar Runden, um mich an den geänderten Wind zu gewöhnen. Am Ende haben wir noch etwas am Chassis geändert und einen Satz frische Reifen verwendet und konnten so deutlich schneller fahren», schilderte van der Mark SPEEDWEEK.com. «Am Nachmittag sind wir dagegen mit gebrauchten Reifen gefahren. Das Bike bewegte sich bei den heißeren Bedingungen stark, aber die meisten Piloten hatten damit zu kämpfen. Wir müssen jetzt also einen guten Kompromiss finden.»

Am Samstag soll sich das Wetter ändern. Es soll insgesamt kühler sein, es besteht sogar die Möglichkeit von Regen. Der 30-Jährige van der Mark sieht es aber nicht so, dass das BMW in die Karten spielen könnte. «Wir sind bei beiden Bedingungen nicht so schlecht aufgestellt», beteuert der BMW-Pilot. «Wenn es heiß ist, haben alle größere Probleme und das macht es auch interessant. Ich fuhr heute ein paar schnellen Jungs hinterher, die bei Hitze offenbar größere Schwierigkeiten hatten, und ich blieb dran. Das Rennen wird dann wahrscheinlich weder besonders schnell und einfach, aber interessant. Was uns fehlt, ist mehr Speed am Kurvenausgang. Das liegt am Fahrverhalten, aber zum Glück haben wir reichlich Power und können auf der Geraden wieder etwas aufholen.»

Nach zwei schweren Verletzungen im Jahr 2022 fühlt sich van der Mark zum Saisonauftakt wieder ganz der Alte. «Nachdem das ganze Metall entfernt wurde, fühlte ich mich wie ein anderer Mensch», erzählte er. «Ich war dadurch mehr eingeschränkt, als ich es selbst glaubte. Als ich in Jerez wieder auf dem Motorrad saß, spürte ich den Unterschied – ich war wieder ich selbst und auch schneller.»