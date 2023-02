Razgatlioglu rätselt: Was geschieht nach 10 Runden?

«Ich habe ausschließlich an meiner Renn-Pace gearbeitet», sagte der zehntplatzierte Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu nach den freien Trainings der Superbike-WM am Freitag in Australien.

Achter im FP1, 13. im FP2 – es ist sehr ungewöhnlich, Vizeweltmeister Toprak Razgatlioglu in der Zeitenliste so weit hinten zu finden. Kombiniert bedeutet das Position 10 – 0,937 sec hinter der Bestzeit von Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati).

«Wir haben den ganzen Tag daran gearbeitet, das Motorrad zu verbessern», skizzierte Razgatlioglu seinen Saisonstart. «Am Schluss war das Gefühl für den Vorderreifen besser, am Hinterreifen habe ich zu wenig Grip. Am Nachmittag fuhr ich eine Rennsimulation, ich musste wissen, wie sich das Bike nach zehn Runden anfühlt. Wirklich gepusht habe ich nicht, mir ging es nur ums Gefühl. Ich glaube, dass wir uns am Samstag verbessern. Auf dieser Strecke ist es kein Problem, einem anderen hinterherzufahren. Ich weiß auch, in welchen Kurven ich Zeit verliere und wo das Hinterrad zu stark durchdreht. Das werden wir versuchen zu ändern. Wichtig ist das Rennen, nicht die eine schnelle Runde.»

Topraks Race-Pace am Freitag war 0,8 sec langsamer als die des überragenden Bautista. «Alle Ducati funktionieren bei heißen Bedingungen gut», weiß der Champion von 2021. «Sie haben diesen Vorteil – und ich hatte kaum Grip. Das wird am Samstag anders aussehen, ich werde in den Rennen kämpfen können. Aber für wie viele Runden, weiß ich nicht. Meine Reifen bauen nach zehn Runden sicher ab, die Ducati sind dann immer noch stark. Vor allem auf dieser Strecke. Und vor allen Alvaro, er war hier auch schon in MotoGP hervorragend. Vielleicht fühle ich mich aber auch so gut, dass ich um den Sieg kämpfen kann.»