Alvaro Bautista außerirdisch: «Wirke ich panisch?»

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) dominierte den Trainings-Freitag des Saisonstarts in Australien. Doch für das Wochenende soll sich das Wetter auf Phillip Island ändern.

Bei kühleren Bedingungen am Freitagvormittag war Alvaro Bautista im FP1 nur um winzige 0,037 sec schneller als Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli. Am späteren Nachmittag, als sich die Luft auf 33 Grad Celsius und der Asphalt auf fast 50 Grad aufgeheizt hatten, fuhr der Spanier im FP2 um 0,543 sec schneller als Aruba-Teamkollege Michael Rinaldi. In der kombinierten Zeitenliste beider Trainings bedeutet das 0,446 sec Vorsprung auf den Zweiten!



Noch beeindruckender ist die Race-Pace der Nummer 1: Bautista fährt in einer anderen Welt – mindestens eine halbe Sekunde schneller pro Runde als der Rest!

«Am Samstag und Sonntag werden wir leider nicht diese Bedingungen haben, der Freitag zählt also nicht», bemerkte der 32-fache Laufsieger. «Am Samstag könnte es sogar regnen, am Sonntag soll es deutlich kühler sein, eher wie im Test. Deshalb glaube ich nicht, dass ich dann so weit vorne liegen werde.»



Wir erinnern uns: Auch die Testfahrten zu Wochenbeginn beendete Bautista bei 20 Grad als Schnellster. Es gibt also keinen Grund zur Panik im Ducati-Lager.

«Wirke ich panisch», grinste Alvaro im Gespräch mit dem SPEEDWEEK-Redakteur. «Ich bin recht entspannt. Ich fühlte mich am Freitag im Kühlen und Warmen gut, habe das Motorrad genossen und es verstanden. Ich weiß, wie ich es zu fahren habe, egal bei welchen Bedingungen. Für die Rennen lässt sich aber keine Vorhersage treffen, weil du nie weißt, was passiert. Hier allein vorneweg zu fahren, ist schwierig. Vor allem in der ersten Rennhälfte, weil es durch den flüssigen Streckencharakter sehr einfach ist, einem Fahrer zu folgen. Im Test folgte mir Jonathan viele Runden und konnte mit mir mithalten. Toprak genauso.»

In der zweiten Rennhälfte spielen die Reifen eine größere Rolle als auf fast jeder anderen Rennstrecke. Und kaum einer kann mit ihnen so gut haushalten wie Bautista.

Wie beurteilt er Platz 5 von Johnny Rea und Rang 10 von Razgatlioglu am Freitag? «Letztes Jahr hast du eine Position verloren, wenn du mal keinen so guten Tag hattest», meinte der Ducati-Star. «Jetzt sind es fünf oder zehn Plätze, weil das Feld viel enger zusammenliegt. Vor allem in diesem Rennen, weil nach den beiden Testtagen hier alle stark sind. Ich glaube, dass dieses Jahr mehr Fahrer um die Spitzenpositionen kämpfen können. Du kannst dich nicht mehr ausruhen und musst immer dein Maximum geben, weil dich sonst gleich einer überrumpelt.»