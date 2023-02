Domi Aegerter (3./Yamaha): «Ich war kurz auf Platz 1»

Domi Aegerter steht in Startreihe 1

Sehr zur Freude ihrer Fans und Teams qualifizierten sich Dominique Aegerter (GRT Yamaha) und Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) bei der Superbike-WM in Australien für die erste und zweite Startreihe.

«Das war eindrucksvoll von unserem Schweizer», strahlte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli nach der grandiosen Vorstellung des zweifachen Supersport-Champions bei seinem Superbike-Debüt in Australien. Lediglich Yamaha-Kollege Toprak Razgatlioglu und Ducati-Star Alvaro Bautista waren schneller als Dominique Aegerter.

«Es war übelst knapp für ganz vorne, ich war kurz auf Platz 1 und habe eine super Runde hingekriegt», erzählte Aegerter beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Meine Runde war nicht perfekt, aber das ist auch schwierig, wenn du plötzlich eine Sekunde schneller fährst. Ich fuhr zweimal mit dem weichsten Reifen, den wir nur in der Superpole und dem Superpole-Race fahren dürfen (normal ist der SC0, von dem Aegerter spricht, ein harter Renn-Hinterreifen – Anmerkung des Autors). Mit diesem Reifen fuhr ich auch im Test meine schnellste Runde.»

Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati, der auf Phillip Island schon die ganze Woche tadellose Leistungen zeigt, konnte mit Startplatz 5 ebenfalls überzeugen und verlor nur 0,374 sec auf die Pole-Zeit. Das war seine beste Leistung in einem Qualifying, im Vorjahr war er an gleicher Stelle Siebter.

Dass ihm nur eine gute Zehntelsekunde zur ersten Startreihe fehlt, wollte er nicht hören. «Man muss es ja nicht gleich übertreiben», schmunzelte der 26-Jährige. «Das hat gepasst, das war eine gute Runde, zu 99 Prozent perfekt. Bis jetzt passt das Wochenende. Und ich glaube, dass wir bei der Race-Pace besser dastehen als einige vor uns. Aber im Rennen wird eh wieder alles durchgewürfelt. Der Grip war besser als am Freitag, weil die Temperaturen niedriger sind und weniger Wind geht.»

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, Superpole:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:29,400 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,184 sec

3. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +0,235

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,315

5. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,374

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,375

7. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,441

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,464

9. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,556

10. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,675

11. Iker Lecuona (E), Honda, +0,857

12. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,876

13. Scott Redding (GB), BMW, +0,988

14. Axel Bassani (I), Ducati, +1,009

15. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +1,070

16. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,073

17. Xavier Vierge (E), Honda, +1,187

18. Loris Baz (F), BMW, +1,204

19. Tom Sykes (GB), Kawasaki, +1,514

20. Eric Granado (BR), Honda, +2,379

21. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +2,698

22. Oliver König (CZ), Kawasaki, +2,882