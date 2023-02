Gestürzter Toprak Razgatlioglu erklärt das Desaster

Der Saisonauftakt der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island endete für Toprak Razgatlioglu tragisch. Der Yamaha-Star wäre auch ohne den von Alex Lowes (Kawasaki) ausgelösten Sturz ohne Chance auf das Podium gewesen.

Im Qualifying auf Pole-Position und dritte Plätze im ersten Lauf und im Superpole-Race – bis Sonntagmittag verlief das Rennwochenende auf dem Phillip Island Circuit für Toprak Razgatlioglu nach Plan. Denn mit Siegen hatte der Yamaha-Pilot ohnehin nicht gerechnet, dafür war Álvaro Bautista (Ducati) zu stark und der Türke deutete bereits am Freitag seine Schwierigkeiten über die Renndistanz an. Das Regenrennen am Samstag hatte dieses Manko beschönigt.

Aber im trockenen zweiten Lauf lief alles gegen ihn.

«Normalerweise starte ich gut, aber der im zweiten Lauf war eindeutig schlecht. Mein Hauptproblem war aber der härtere Reifen», berichtete der Weltmeister von 2021 im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im Sprintrennen konnten wir den weichen Rennreifen verwenden, mit dem mein Bike fantastisch funktioniert. Schon in den ersten Runden hatte ich keinen Grip und das Einlenkverhalten war eine Katastrophe.»

Überraschend hatte auch der siebenfache Phillip-Island-Sieger Jonathan Rea (Kawasaki) Probleme im zweiten Lauf, die Ducati-Piloten und auch Razgatlioglus Teamkollege Andrea Locatelli (er wurde Dritter) hatten dagegen keine Mühe mit dem härteren Rennreifen.

«Johnny ist normalerweise stark auf dieser Piste, Ducati auch. Loka hat sich ein gutes Set-up für seine R1 mit der neuen Schwinge erarbeitet und war schon beim Test gut unterwegs», erklärte der Türke. «Phillip Island ist nicht meine beste Strecke. Mit dem weichen Reifen war alles fein, nicht aber mit dem harten. Johnny hatte dasselbe Problem, er wurde Achter. Egal, wir hatten Pech.»

Schon nach elf von 22 Runden lag der 26-Jährige in der Verfolgergruppe bereits fast neun Sekunden hinter dem führenden Bautista zurück. In Runde 17 wurde Razgatlioglu auf Platz 7 liegend vom Motorrad des gestürzten Alex Lowes (Kawasaki) getroffen und stürzte ebenfalls.

«Ich versuchte, den Hinterreifen über die Distanz zu bringen und die bestmögliche Position zu erreichen», schilderte der Yamaha-Star. «Ich wollte Johnny folgen, aber dann stürzte vor mir Alex. Es war nicht sein Fehler, ich war auf einer anderen Linie. Er konnte mich nicht sehen und ich stürzte mit ihm. Vielleicht hätte ich Sechster werden können, mehr war mit dem schlechten Grip aber kaum drin.»