Xavier Vierge (Honda) beteuert: «Kann nichts dafür»

Für die Honda-Highlights beim Superbike-Auftakt in Australien sorgte sein Teamkollege Iker Lecuona, aber auch Xavi Vierge konnte glänzen. Der Spanier musste aber auch eine bittere Pille schlucken.

Honda kämpft mit der CBR1000RR-R weiterhin um den Anschluss an die besten Motorräder der Superbike-WM, daran änderten auch die seit Portimão 2022 erlaubten Super-Concession-Parts bislang nicht viel. Aber sowohl Iker Lecuona als auch Xavi Vierge berichten von stetigen Verbesserungen, die Lecuona beim diesjährigen Saisonauftakt auf Phillip Island mit den Platzierungen 6, 8 und 6 fassbar machte. Mit den Positionen 7, 12 und 11 war das Meeting in Australien für Vierge dagegen nicht so erfolgreich wie erhofft.

Der 25-Jährige unterlag im ersten Lauf am Samstag Danilo Petrucci (Ducati) im Kampf um den siebten Platz, profitierte aber von dessen nachträglicher Bestrafung wegen riskanter Fahrweise. In der letzten Runde berührten sie sich im Positionskampf mehrfach, der Italiener wurde dabei als Auslöser gesehen. «Bei den nassen Bedingungen hatte ich ein starkes Vertrauen in die Front und war in der Lage, Überholmanöver zu fahren und eine gute Pace zu halten. Positiv ist auch, dass wir im Nassen die gleichen Schwierigkeiten hatten wie im Trockenen; die fehlende Traktion war sogar noch deutlicher. Das hat uns in gewisser Weise bestätigt und uns eine Menge Daten geliefert, die wir analysieren und nutzen können.»

Am Sonntag war Vierge selbst im Visier der Stewards, als dem Spanier im zweiten Hauptrennen der zehnte Platz aberkannt wurde, weil er unter gelber Flagge überholte. «Ich war gerade dabei, van der Mark zu überholen, als der Unfall vor mir passierte – ich konnte nichts tun», erklärte der Honda-Pilot. «Ich habe weiter gepusht und bin Zehnter geworden, aber es ist enttäuschend, wenn man dann feststellt, dass man Elfter ist. Es ist, wie es ist, und wir werden weiterhin alles geben.»

Schon am kommenden Wochenende hat Vierge auf dem Mandalika Street Circuit die Gelegenheit dazu. «Wir haben in Australien viel gelernt und einige Bereiche identifiziert, auf die wir uns konzentrieren und die wir vor dem Rennen in Mandalika verbessern wollen», erklärte der WM-Zehnte mit 14 Punkten.