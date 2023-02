Kawasaki-Flop: Johnny Rea übernimmt die Verantwortung

Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea ging nach den Plätzen 7 und 8 am Sonntag auf Phillip Island hart mit sich ins Gericht. «Ich muss genau in den Spiegel schauen», urteilte der 36-jährige Kawasaki-Star.

Dass er auf der schnellen und flüssigen Phillip-Island-Rennstrecke nichts gegen den überragenden Alvaro Bautista auf seiner Ducati zu bestellen haben würde, war Jonathan Rea bereits nach den Tests zu Beginn der vergangenen Woche klar.

Im ersten Rennen am Samstag, das auf nasser Piste stattfand, kam Rea als Zweiter ins Ziel und war entsprechend zufrieden. Am Sonntag, als es trocken aber mit 20 Grad Celsius verhältnismäßig kühl war, hatte er die Podiumsplätze hinter Bautista ins Auge gefasst.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Lowes und Razgatlioglu © Gold & Goose Aegertner gegen Öttl © Gold & Goose Redding und Gerloff © Gold & Goose Rea und Öttl © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Rinaldi, Bautista, Locatelli © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Doch von diesen war der Nordire weit entfernt. Als Siebter im Sprintrennen verlor Johnny fast 5 sec, als Achter im zweiten Hauptrennen büßte er annähernd 15 sec auf die Spitze ein.

«In gewissen Abschnitten waren wir schnell, insgesamt aber nicht gut genug», lautete das Fazit von ihm. «Wir strauchelten mit der Abstimmung und diversen Faktoren wie wechselndem Wind oder steigenden Reifentemperaturen. Im FP3 war ich sehr stark, dann brachten wir es aber nicht zusammen. Im zweiten Hauptrennen lagen wir meilenweit hinten, obwohl ich meinen Hinterreifen geschont hatte – ein Desaster. Ich fuhr enge Linien und unternahm mit meiner ganzen Erfahrung alles, um das Rennen zu verwalten. Und doch war ich nirgends und fiel am Ende von einer Klippe.»

Der 118-fache Laufsieger hätte auch ohne den Komplettverlust des Grips zum Ende hin maximal um Platz 4 gekämpft. Denn das Aruba-Ducati-Duo Alvaro Bautista und Michael Rinaldi hatte sich schon früh im Rennen abgesetzt, auch Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli auf Platz 3 war unerreichbar. Von Platz 4 bis 10 waren die Fahrer hingegen wie an einer Perlenkette aufgereiht. Wäre Toprak Razgatlioglu nicht von Reas Kawasaki-Kollege Alex Lowes abgeräumt worden, wäre es wahrscheinlich nicht einmal Platz 8 geworden.

«Ich trage die Verantwortung für die eingeschlagene Richtung», hielt Rea fest und packte sich einen großen Teil des Versagens auf die eigenen Schultern. «Eine gewisse Verantwortung trägt natürlich auch die Crew, aber sie werden von mir angeführt und entscheiden aufgrund meiner Rückmeldungen. Ich muss in den Spiegel schauen und versuchen zu verstehen, weshalb wir so sehr gestrauchelt sind. Ich gehe nicht davon aus, dass es auf Lombok und während der restlichen Saison gleich aussehen wird, wir können das viel besser – das Motorrad hat nicht wie normal funktioniert. Wir müssen verstehen was los war, das auf die Seite schieben und wieder bei null beginnen.»

In der Gesamtwertung liegt Rea nach dem schwierigen Australien-Wochenende auf Platz 4, zum Zweiten fehlen ihm nur drei Punkte. WM-Leader Alvaro Bautista hat bereits 31 Zähler Vorsprung!