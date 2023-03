Carl Fogarty lädt zum Charity-Dinner in Ducati-Store

Wer Lust auf ein schickes Abendessen mit dem ehemaligen Superbike-Weltmeister hat, sollte kommenden Samstag beim Ducati-Store von Limbächer & Limbächer in Filderstadt dabei sein.

Am kommenden Samstag, 4. März 2023, kommt der vierfache Superbike-Weltmeister Carl Fogarty zum Charity-Dinner zu Gunsten von MEHRSI in den Ducati-Store der Firma Limbächer & Limbächer GmbH nach 70794 Filderstadt-Bernhausen, vor den Toren Stuttgarts gelegen. «Mit einem tollen 3-Gänge-Menü mit Wein-, Rum-, und Zigarren-Tasting gibt es ein Meet and Greet mit Carl Fogarty sowie Live-DJ und vieles mehr», freuen sich die Gastgeber.

Der Einlass ist ab 18 Uhr, der Beginn 19.00 Uhr. Die Eintritt beträgt 100 Euro pro Person. Das gesamte Dinner ist inklusive Weinbegleitung. Die Plätze für das Charity-Dinner sind begrenzt und können per E-Mail unter : fabio@limbaecher.de reserviert werden.

Carl Fogarty wude am 1. Juli 1965 in Blackburn/England geboren und ist mit vier Superbike-WM-Titeln dekoriert. Nach den WM-Rängen sieben (1991) und neun (1992) kam 1993 der Durchbruch. Mit elf Laufsiegen wurde Fogarty mit Ducati hinter Scott Russell (USA/Kawasaki) Vizeweltmeister. Im Jahr darauf drehte der Brite den Spiess um und verwies Russell auf Platz 2. 1995 liess Fogarty den zweiten WM-Titel folgen. Anschliessend dockte «Foggy» bei Honda an und war auch da siegfähig, zu mehr als Platz 4 reichte es jedoch nicht. Zur Saison 1997 ging der charismatische Brite zurück zu Ducati und wurde WM-Zweiter. In den beiden darauffolgenden Jahren folgten seine WM-Titel drei und vier.

Der Erlös des Dinners vom kommenden Samstag geht an MEHRSi. Die gemeinnützige GmbH steht für ‚Mehr Sicherheit für Biker‘ und ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Anbringung des Leitplanken-Unterfahrschutzes einsetzt.

«Mit über 20.000 m2 Fläche ist die Firma Limbächer & Limbächer das grösste Motorradhaus Deutschlands», erklären die Verantworlichen. «Den Kunden wird rund um das Thema Motorrad alles geboten. Als Vertragspartner für sechs starke Motorradmarken sind 2.000 Motorräder vor Ort.»

Die Kontaktdaten für das Charity-Dinner mit Carl Fogarty

Limbächer & Limbächer GmbH

Echterdinger Straße 85

70794 Filderstadt-Bernhausen

Telefon 0711 - 7973030

E-Mail: info@limbaecher.de und fabio@limbaecher.de