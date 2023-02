Remy Gardner: Aegerter abgeschossen, Reifen in Fetzen

Bei seinem Heimrennen auf Phillip Island schoss Superbike-Rookie Remy Gardner im Superpole-Race versehentlich seinen Yamaha-Teamkollegen Dominique Aegerter ab. Das verdarb auch die Perspektive für das zweite Hauptrennen.

Bis zur sechsten Runde im Superpole-Race über nur zehn Runden verfolgte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli am Boxenmonitor voller Stolz, wie sich die Superbike-Rookies Dominique Aegerter und Remy Gardner vom GRT-Junior-Team auf den Plätzen fünf und sechs in Szene setzten.

Dann, als der Fahrerpulk auf die berühmt-berüchtigte erste Spitzkehre zudonnerte, weiteten sich seine Augen vor Schreck: Gardner tat beim Anbremsen des Guten zu viel und bohrte sich in die Flanke von Aegerter, was das unrühmliche Aus für beide Yamaha-Piloten bedeutete.

Aegerter nahm den Zwischenfall von der sportlichen Seite und hakte ihn als normalen Rennunfall ab, ohne das Gardner nachzutragen. Die Kommissare der Rennleitung sahen das anders und verdonnerten Gardner indes wegen riskanter Fahrweise zu einem Long-Lap-Penalty im zweiten Lauf am Nachmittag. Dennoch erreichte der Australier den respektablen zehnten Platz.

«Ich startete hinten, leistete meine Strafe ab, setzte dann alles daran aufzuholen und verbrannte meine Reifen. Beim Zieleinlauf fielen sie regelrecht auseinander», beschrieb Gardner seinen Weg zum Top-10-Finish. «Es war weiß Gott nicht das Resultat, das wir erhofft hatten. Sorry für den Fehler im Superpole-Race, der uns nicht nur das Ergebnis im Sprint, sondern auch eine gute Position im eigentlichen Rennen gekostet hat. Es war kein guter Tag.»

Beim Zwischenfall mit Aegerter habe er sich nicht verbremst, sondern schlicht nicht damit gerechnet, dass der Schweizer vor ihm auftauchen würde. «Die Jungs vor mir haben an dieser Stelle ebenso wie ich selbst sehr früh gebremst, und eingangs dieser sechsten Runde habe ich gedacht: Weißt du was, du probierst es jetzt! Ich habe wirklich nicht erwartet, dass Domi ebenfalls so schnell in diese Kurve einbiegen würde und war eine halbe Motorradlänge von ihm entfernt auf der Innenspur. Dann sind wir kollidiert.»

Doch der Australier gewann dem Tag auch seine positiven Seiten ab. «Im Superpole-Race angreifen zu können, ohne auf deren Lebensdauer Rücksicht zu nehmen, war ein Riesenspaß. Nach ein paar Runden, als die Reifen nachzulassen begannen, kam ich immer näher heran an die Spitze. Ohne diesen Fehler hätte ich ums Podium mitkämpfen können», resümierte er. «Wir haben den nötigen Speed, und das ist positiv. Dabei hatte ich nur ein paar Tests und es ist das erste Rennwochenende. Ich bin immer noch dabei zu lernen, zu verstehen und das Beste aus dem Paket und den Reifen herauszuholen. Wir werden aus unseren Fehlern lernen und uns in Zukunft weiter verbessern.»