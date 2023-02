Yamaha-Rennchef: Harte Lektion für Aegerter, Gardner

Mit versteinerter Miene verfolgte Andrea Dosoli den Sturz der Superbike-Rookies Dominique Aegerter und Remy Gardner. Was der Yamaha-Rennchef sonst zu sehen bekam, verzückte ihn.

Dass Dominique Aegerter und Remy Gardner starke Neuzugänge in der Superbike-WM 2023 wurde nie infrage gestellt. Der zweifache Supersport-Weltmeister aus der Schweiz fährt seit zwei Jahren auf höchstem Niveau, gewann im vergangenen Jahr außerdem den MotoE-Weltcup und bewies bereits in Suzuka, dass er auch mit einem großen Motorrad schnell ist. Der Australier wiederum ist Moto2-Weltmeister von 2021 und wechselte nach einer Saison mit KTM in der MotoGP ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft.

Die in sie gesteckten Erwartungen erfüllten die Rookies in jeder Hinsicht. Aegerter brauste in der Superpole auf Startplatz 3 in die erste Reihe, Gardner war nur 0,2 sec langsamer Siebter.

Im ersten Lauf brachten die beiden GRT-Piloten ihre Motorräder in einem Stück auf den Positionen 12 und 13 ins Ziel, was bei einem Regenrennen allein eine starke Leistung ist. Im trockenen zweiten Hauptrennen glänzte Aegerter als Siebter, Gardner als Zehnter. «Ich bin wirklich beeindruckt von ihrer Performance, die das hohe Niveau von Dominique, Remy und dem ganzen Team bestätigt hat», lobte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli. «Das Potenzial ist da, und wir müssen hart daran arbeiten, das Beste daraus zu machen.»

Einzig der von Gardner im Superpole-Race ausgelöste Crash, bei dem der 25-Jährige ausgerechnet seinen Teamkollegen mit ins Verderben riss, trübte den positiven Gesamteindruck. Der Italiener sah die Kollision auf dem Bildschirm in der Box seines Junior-Teams. «Ohne den Fehler in der Superpole hätten wir die beiden um das Podium kämpfen sehen können», sah Dosoli aber das Positive. «Was passiert ist, ist eine harte, aber sehr nützliche Lektion, die wir lernen müssen.»