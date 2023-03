Danilo Petrucci: Mehr Interesse als in der MotoGP

Bei seiner Rückkehr ins Superbike-WM-Paddock wurde Barni-Ducati-Pilot Danilo Petrucci von den Fans herzlich in Empfang genommen. An seiner MotoGP-Geschichte seien dabei wenige interessiert, wie der Italiener berichtete.

Nach zehn Jahren in der MotoGP kehrt Danilo Petrucci 2023 zurück in die Superbike-WM, in der er zuletzt 2011 unterwegs gewesen ist. Von 2007 bis 2009 war der Italiener in der Superstock 600-Klasse angetreten, bevor er 2011 mit dem Ducati-Team Barni Racing den Vizetitel in der Superstock 1000-Kategorie gewann.

Nach einem Jahr in der MotoAmerica-Serie gab es für den Italiener in diesem Jahr das Wiedersehen mit dem Barni Racing Team, für das er in der Superbike-WM antritt. «Es ist schön, zurück zu sein», strahlte der 32-Jährige beim ersten Saison-Meeting in Phillip Island. Dabei verlief Superbike-Debüt äußerst turbulent. Nachdem er im ersten Lauf wegen einer Kollision mit Xavier Vierge (Honda) um eine Position nach hinten auf den achten Platz strafversetzt worden war, holte Petrux im Sprintrennen Rang 11 und im zweiten Lauf überquerte er den Zielstrich als Neunter.

Der zweifache MotoGP-Rennsieger freute sich besonders über die familiäre Stimmung im Superbike-Fahrerlager: «Ich mag den Kontakt mit den Zuschauern und Fans im Fahrerlager sehr. Die Atmosphäre ist sehr schön, da die Fans begeistert und leidenschaftlich sind.»

Besonders der Zuspruch seiner Anhänger überraschte Petrux: «Ich habe noch nie so viele Flaggen und Shirts mit meinem Namen gesehen. Ich habe deutlich mehr Autogramme geschrieben als in der MotoGP». Dabei konnte er sich ein Lachen nicht verkneifen: «Selbst in der MotoAmerica haben mich alle nach der Rallye Dakar gefragt. Die zehn Jahre, die ich zuvor in der MotoGP unterwegs gewesen bin, haben alle vergessen.» Zur Erinnerung: Anfang des Jahres 2022 hatte der Italiener an der Rallye Dakar teilgenommen und dabei eine Etappe gewonnen.