Aegerter über Superbike-Speed: «Das wird knifflig»

Beim Auftakt der Superbike-WM in Australien hatte Dominique Aegerter (GRT Yamaha) viel Speed und wenig Glück. Auf dem Mandalika Circuit in Indonesien will er dort weitermachen, wo er am Sonntag aufgehört hat.

Domi Aegerters Start in die Superbike-WM 2023 war tadellos, ihm fehlte nur das Glück. Der Schweizer aus dem Giansanti Racing Team qualifizierte sich mit seiner Yamaha in der Superpole am Samstag auf Phillip Island sensationell für den dritten Startplatz. Weitere Highlights sind die schnellste Runde im Sprintrennen und wie er über das Wochenende dreimal Jonathan Rea überholte.



Doch im ersten Rennen am Samstag regnete es – für Aegerter unbekannte Bedingungen. Und im Sprintrennen wurde er auf Platz 5 liegend von seinem Teamkollege Remy Gardner abgeschossen. Mit Platz 7 im zweiten Hauptrennen gelang ein versöhnlicher Abschluss.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Lowes und Razgatlioglu © Gold & Goose Aegertner gegen Öttl © Gold & Goose Redding und Gerloff © Gold & Goose Rea und Öttl © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Rinaldi, Bautista, Locatelli © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Ich freue mich auf Mandalika, wo es schöne Erinnerungen gibt und ich die Strecke mag», so Aegerter. «Ich kann es kaum erwarten, den Mandalika Circuit mit dem Superbike kennenzulernen, auch wenn es direkt nach dem Saisonstart am vergangenen Wochenende ist. Mein Debüt in der Superbike-Weltmeisterschaft war sehr positiv. Ich denke, wir müssen im zweiten Rennen so weitermachen, wie wir am vergangenen Sonntag aufgehört haben. Hoffentlich hat das Wetter keine unangenehmen Überraschungen auf Lager. Es wird auf jeden Fall sehr heiß werden. Mandalika ist eine sehr schnelle und flüssige Strecke.»

Der Berner weiter: «Es gibt einen superflüssigen Abschnitt mit mehreren Richtungswechseln, die mit hoher Geschwindigkeit gefahren werden. Das wird sicher knifflig, nicht nur weil es viel Körpereinsatz und Kraft erfordert. Abgesehen davon ist es mein Ziel so weiterzumachen wie bisher, damit wir immer in den Top-10 landen. Wir werden hart daran arbeiten, so schnell wie möglich ein passendes Set-up zu finden. Ich möchte in der Superpole wieder gut abschneiden und vor allem das Superpole-Rennen stark beenden. Nicht zu vergessen sind natürlich die beiden Hauptrennen. Ich freue mich auf dieses Wochenende und darauf, die fantastischen indonesischen Fans wiederzusehen.»