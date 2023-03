Michael Rinaldi (Ducati): Alle Partys gestrichen

Um sich auf die Superbike-Saison 2023 vorzubereiten, verzichtete Michael Rinaldi auf einige Annehmlichkeiten. Dass er im Regenrennen in Australien nur 14. wurde, löste beim Ducati-Piloten daher Verständnislosigkeit aus.

Beim ersten Saisonlauf der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island wurden die Fahrer mächtig auf die Probe gestellt, da es zuvor geregnet hatte. Während Álvaro Bautista das Regenrennen dominierte und seinen ersten Saisonsieg einfuhr, hatte sein Aruba.it Ducati-Teamkollege mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen. Der 27-jährige Italiener trudelte erst 55 sec hinter Bautista auf Position 14 ins Ziel.

Rinaldi, der im Winter seinen Trainingsplan umgekrempelt hat, um bestmöglich in die Saison zu starten, erklärte, warum ihn dieses Ergebnis so sehr frustriert hat: «Ich habe hart gearbeitet und mich intensiv vorbereitet. Ich bin auf keine Party gegangen und war immer um 22 Uhr im Bett. Selbst zu Weihnachten und Neujahr habe ich mich daran gehalten. Ich habe viele Zugeständnisse gemacht, um die gewünschten Ergebnisse zu bringen. Nach diesen Opfern war es ernüchternd, das Rennen so weit hinten zu beenden.»

Eine genaue Ursache für seine Regen-Pleite fand der Ducati-Pilot nicht. «Ich bin eigentlich nicht langsam im Regen», holte Rinaldi aus und ergänzte: «Wir müssen daher verstehen, warum ich mich in diesem Rennen so schlecht gefühlt habe, um nicht mehr in derartige Situationen zu geraten. Vielleicht lag es an der Reifentemperatur, vielleicht am Set-up, ich weiß es nicht.»

Da die Wettervorhersagen für das zweite Saison-Meeting in Indonesien durchwachsen sind, könnte Rinaldi auch dort mit einem nassen Mandalika Circuit konfrontiert werden. Dennoch zeigte er sich optimistisch. «Ich denke, in Indonesien werden wir wieder einige Sitzungen im Nassen fahren. Aber es ist eine andere Strecke mit einem anderen Asphalt, weshalb die Piste mehr Grip haben wird. Das wird also eine andere Geschichte für mich sein.»

Um seine Regenkünste auf Vordermann zu bringen, ordnete Rinaldi mit einem Schmunzeln an: «Mein Teammanager soll mir ein Supermoto-Bike kaufen, damit ich mehr im Regen trainieren kann.»