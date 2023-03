Axel Bassani (4./Ducati): Glück bei Rinaldi-Rammstoß

Axel Bassani wurde von Michael Rinaldi am Hinterrad berührt

Zeitweise auf Platz 2 liegend erreichte Axel Bassani im ersten Lauf der Superbike-WM 2023 auf dem Mandalika Street Circuit den vierten Platz. Der Ducati-Pilot wurde in der ersten Kurve fast abgeschossen.

Es hätte das erste Podium von Axel Bassani in der Superbike-WM 2023 werden können, denn bis zur zehnten von 21 Runden fuhr der Italiener auf der zweiten oder dritten Position. Doch am Ende musste sich der 23-Jährige den Yamaha-Piloten Toprak Razgatlioglu (2.) und Andrea Locatelli (3.) geschlagen geben und erreichte auf dem undankbaren vierten Platz das Ziel.

«Vor allem Toprak hat die Pace angezogen und ich benötigte drei Runden, um dieses Tempo mitzugehen. Die zwei Sekunden, die ich bis dahin verloren hatte, konnte ich nicht mehr aufholen», erklärte Bassani im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich werde versuchen herauszufinden, warum ich so lange dafür brauchte, weil ich danach bis zum Ende ihre Pace mitgehen konnte. Nach zwei vierten Plätzen will ich es als Nächstes aufs Podium schaffen. Hier war ich nur zwei Sekunden davon entfernt, die Zeit ist reif.»

Bassani weiter: «Ich müsste eigentlich, wie Álvaro, den weichen Reifen verwenden. Der härtere Vorderreifen vermittelte mir kein gutes Gefühl, vielleicht kann ich den weichen am Sonntag nehmen. Wenn man nicht denselben Reifen wie er verwendet, kann man nicht mit ihm mithalten. Wir müssen dafür also eine Lösung finden. Ich konnte mit dem härteren nie wirklich pushen und war dennoch immer am Limit.»

Dass Bassani überhaupt das Ziel erreichte, hatte aber auch mit Glück zu tun. Denn in der ersten Kurve war sein Rennen fast vorbei, als sich der übermotivierte Michael Rinaldi (Ducati) verbremste und das Hinterrad der Motocorsa-Ducati berührte.

«Ich spürte nur die Berührung, behindert hat es mich nicht», sagte der WM-Fünfte. «Aber es war eine gefährliche Situation – nicht nur für mich, auch für Álvaro. Ein solches Manöver in der ersten Kurve durchzuziehen, war keine gute Entscheidung. Letztlich ist es Rennsport und alles kann passieren.»