Domi Aegerter (8./Yamaha): Rea und Lowes ausgetrickst

Im ersten Lauf in Mandalika machte Dominique Aegerter (Yamaha) das Beste aus seiner Situation. In der letzten Runde überholte der Superbike-Rookie die Kawasaki-Stars Jonathan Rea und Alex Lowes in einem Streich.

Das Meeting auf dem Mandalika Street Circuit begann für Dominique Aegerter als Zwölfter am Freitag. Als Fünfter im FP3 am Samstagvormittag bestätigte der Schweizer auf der fünften Position seine Überzeugung, dass seine Pace besser war – doch in der Superpole ging es für den GRT Yamaha-Piloten wieder zurück auf Platz 12.

«So hatte ich mir die Superpole nicht vorgestellt», brummte Aegerter. «Meine Idealzeit wäre für die Top-6 gut gewesen, aber ich habe sie halt nicht zusammenbekommen. Im Qualifying hat man maximal zwei Runden. Wir hatten zusätzlich ein zwar nur kleines technisches Problem, was es mir aber nicht erleichtert hat.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Mandalika, Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Bassani & Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Andrea Locatelli Zurück Weiter

Aegerter, sonst ein hervorragender Starter, kam im ersten Lauf nur als 15. aus der ersten Runde. Nach elf von 21 Runden hatte er sich auf Platz 11 vorgearbeitet, um in der letzten Runde auf die Kawasaki-Piloten Jonathan Rea und Alex Lowes aufzulaufen. Am Ende wurde es ein achter Platz, nur 0,3 sec hinter Honda-Pilot Xavier Vierge (7.).

«Mein Start war an sich nicht so schlecht – 3,0 sec statt wie sonst 2,8 sec von null auf hundert. Aber dann kam mir Öttl in die Quere und ich musste auf die schmutzige Spur wechseln, wo es rutschig war. Danach stürzte Rinaldi und dabei sind mir vier oder fünf Fahrer durchgeschlüpft», schilderte der Rohrbacher. «Das Rennen war extrem heiß und die saubere Ideallinie nur einen Meter breit. Die Ducati und BMW sind sehr schwer zu überholen, solange sie guten Grip haben. Rea hat mich einmal wieder zurück überholt – er ist ziemlich clever und sehr spät auf der Bremse. Aber er hat einen Fehler beim Überholen von Lowes gemacht und ich konnte in der letzten Runde beide auf einen Streich überholen. Im Superpole-Race muss ich versuchen, es in die Top-9 zu schaffen, um eine bessere Startposition für das zweite Hauptrennen zu bekommen.