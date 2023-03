Sieger Alvaro Bautista staunt über Aussage von Toprak

Vierter Sieg im vierten Rennen der Superbike-WM 2023: Doch Champion Alvaro Bautista (Ducati) versichert, dass sein Triumph auf dem Mandalika Circuit in Indonesien mitnichten so einfach war, wie es von außen aussah.

Im Qualifying musste sich Alvaro Bautista mit 0,165 sec Rückstand beiden Yamaha-Werksfahrern Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli beugen. Doch im Rennen wurde der Spanier seiner Startnummer 1 einmal mehr gerecht und siegte in souveräner Manier mit knapp fünf Sekunden Vorsprung auf Toprak.



Die ersten vier Runden folgte Bautista Razgatlioglu wie ein Schatten. Als er an ihm vorbei war, konnte er sich sofort Zehntel- um Zehntelsekunde absetzen.

Bei der Reifenwahl ging der 38-Jährige ein gewisses Risiko ein: Ebenso wie sein Aruba-Teamkollege Michael Rinaldi, die beiden Honda-Werksfahrer Xavi Vierge und Iker Lecuona sowie BMW-Pilot Garrett Gerloff riskierte er den Einsatz des weichen Hinterreifens SCX.

«Wichtig war, die Reifen zu Beginn nicht zu arg zu beanspruchen, also bevorzugte ich es, ruhig zu bleiben», verriet Bautista in kleiner Journalistenrunde. «Als ich hinter Toprak lag, fuhr ich sehr sanft. Ich glaube, dass er gleich fuhr – er hat nicht gepusht, wie er das sonst tut. Als ich die Rundenzeiten sah, dachte ich mir, dass ich die Pace vielleicht etwas steigern kann. Nicht viel, nur um drei oder vier Zehntelsekunden, um nicht mehr in einer großen Gruppe fahren zu müssen. Also überholte ich ihn. Einfach war es nicht, ich hatte das aber unter Kontrolle. Anschließend konnte ich schneller fahren, das Gefühl für das Motorrad war gut, der Reifenverschleiß ebenso.»

Toprak erzählte, er hätte seinen Vorderreifen völlig zerstört und hätte deshalb Bautista nichts entgegenzusetzen gehabt. Der Weltmeister staunte über diese Aussage: «Ich habe mir seine Reifen im Parc fermé angeschaut, die sahen gleich aus wie meine. Aber es kommt natürlich auch darauf an, was er für ein Gefühl damit hatte. Wenn er seine Reifen schonen möchte, dann muss er eben langsamer fahren. Dann liegt er vielleicht weiter zurück und muss die Lücke anschließend wieder zufahren. Wie auch immer, ich habe für die Rennen am Sonntag keine Erwartungshaltung. Für mich ist nur wichtig, dass ich mein gutes Gefühl behalten kann.»



Mit seinem vierten Sieg in Folge Baute Bautista seine Führung in der Weltmeisterschaft auf 37 Punkte gegenüber Locatelli aus.