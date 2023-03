Alvaro Bautista (1.): Es lag am Dreck, nicht an Rea

Ein Sturz im Superpole-Rennen präsentierte Alvaro Bautista für den zweiten Superbike-Lauf in Indonesien ein Handicap: Der Weltmeister musste von Startplatz 10 ins Rennen gehen – und gewann am Ende trotzdem überlegen.

Das Drama ereignete sich in Runde 4 des Superpole-Rennens am Vormittag: Jonathan Rea drängte sich an Alvaro Bautista vorbei, wobei beide Piloten von der griffigen Ideallinie abkamen – und ein Wimpernschlag später Bautista von dem auskeilenden Hinterrad seiner Maschinen abgeworfen wurden.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Start des Rennen © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Aegerter gegen Petrucci © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Aegerter und Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Vierge © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Am Eingang von Kurve 12 zog Jonathan auf der Innenspur mit mir gleich. Wir beide wollten die gute, die saubere Linie halten – und in der Folge gerieten wir beide aus der Spur», schilderte Bautista. «Wenn du auf dieser Piste von der Ideallinie abkommst, passieren Stürze im Handumdrehen. Ich versuchte, das Motorrad auf die Linie zurück zu bugsieren, ging dabei so sanft wie nur möglich mit dem Gasgriff um – und trotzdem rutschte das Hinterrad weg. Bei Jonathan war es genau das Gleiche. Sein Überholversuch war aggressiv, aber sauber, ich habe ihm nichts vorzuwerfen. Ich weiß nicht, ob wir uns berührt haben oder nicht. Doch ich kann mit Gewissheit sagen: Ich stürzte wegen dem Dreck auf der Strecke, nicht wegen ihm.»

Der Sturz im Superpole-Rennen bedeutete, dass Bautista im zweiten Lauf auf Startplatz 10 in Stellung gehen musste. «Doch mein Gefühl war gut, das Schnellfahren fiel mir leicht, so wie am Samstag», lächelte der Spanier. Obwohl alle WM-Rivalen zunächst vor ihm waren, machte Bautista mit Siebenmeilenstiefeln Boden gut und lag bereits an vierter Stelle, als der Lauf wegen der Stürze von Philipp Öttl und Michael van der Mark abgebrochen wurde.

Beim zweiten Start, diesmal vom vierten Platz in der Aufstellung, setzte Bautista die Aufholjagd fort, als sei nichts geschehen. In Runde 4 verdrängte er Razgatlioglu vom zweiten Platz und machte dann zwei, drei Zehntelsekunden pro Runde auf den führenden Rinaldi gut. Ein Bremsfehler vor der ersten Kurve gab Rinaldi zwischendurch noch einmal eine kleine Verschnaufpause, doch am Ende war das Schicksal des italienischen Teamkollegen besiegelt. «Zunächst wusste ich nicht, ob ich Rinaldi einholen konnte. Doch dann sah ich, dass er wegen der Reifen immer mehr einbrach. Als ich ihn einholte, war meine Pace deutlich schneller, doch ich wollte kein Überholmanöver riskieren. Ich wartete zwei Runden, bis ich eine Stelle gefunden hatte, wo ich ihn ohne jedes Risiko für ihn und mich selbst passieren konnte», so Bautista.

Das Rennen war eine weitere Demonstration der Überlegenheit des Weltmeisters, vor allem, weil er nur noch einen harten statt des bevorzugten weichen Hinterreifens zur Verfügung hatte. «Es gelang mir, meinen Fahrstil an diesen Reifen anzupassen», rieb sich Bautista die Hände. «Ich bin wirklich glücklich, denn von einer schwierigen Ausgangslage am Morgen haben wir ein glänzendes Comeback geschafft und gezeigt, dass wir auch in diesem Jahr stark sind. Ich bin glücklicher über diesen Sieg als über viele andere!»

Trotz des Sturzes holte Bautista dank seiner beiden Siege in den Hauptrennen in Indonesien nur zwei Punkte weniger als Razgatlioglu, der zweimal Zweiter wurde und das Sprintrennen gewann. In der Gesamtwertung liegt der Spanier mit 112 Punkten bereits 37 vor dem Türken.