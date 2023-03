Mandalika: Warum Scott Redding seine BMW prügelte

Beim Superbike-Meeting auf dem Mandalika Circuit war Scott Redding am Samstag so frustriert, dass er auf den Tank seiner BMW einprügelte. Doch der Sonntag endete mit einem Hoffnungsschimmer – trotz der mageren Ausbeute.

Die Szene im ersten Superbike-Lauf von Mandalika war bezeichnend: Scott Redding war nach zwölf Runden wegen einer Undichtigkeit am Kühler an die Box gefahren und schlug dort wütend auf den Tank seiner M1000RR. Der Frust saß tief, weil der Engländer nach Gesamtrang acht im letzten Jahr mehr erwartet hatte als die diskreten Ergebnisse beim Saisonauftakt in Australien und diesen Ausfall zu Beginn des zweiten Rennwochenendes auf der Insel Lombok/Indonesien.

Auch am Sonntag blieb die Ausbeute mager. Im Superpole-Rennen erreichte Redding Rang neun; im zweiten Superbike-Lauf am Nachmittag fuhr er in den Top-10 mit und rutschte dann an achter Stelle aus. Unabhängig davon, aber nahezu zeitgleich, war es zum Highsider seines Markengefährten Michael van der Mark und dem Sturz des unmittelbar dahinter fahrenden Philipp Öttl gekommen, der van der Marks Maschine nicht ausweichen konnte.

Der Lauf wurde abgebrochen, und weil das Rennen entsprechend der Reihenfolge bei der letzten Zeitmessung neu gestartet wurde, musste Redding nun vom 14. Startplatz antreten. Der 30-Jährige machte am Start einige Plätze gut, kam aber nicht über den zehnten Rang hinaus.

«In diesem Rennen hatte ich ein besseres Gefühl und war mit der Performance recht zufrieden», schilderte Redding nach dem Zieleinlauf. «Es war unglücklich, dass ich gestürzt bin, als die roten Flaggen geschwenkt wurden, und dass die Rennleitung für die zweite Startaufstellung nicht um eine ganze Runde zurückgegangen ist. Denn da war ich noch Achter. So aber musste ich vom 14. Platz ins Rennen gehen. Ich kam gut weg und konnte einige Plätze gutmachen, doch das Feld liegt extrem eng beieinander – wirklich nach vorn zu kommen, ist von dieser Startposition sehr schwierig.»

Doch es blieb ein positiver Aspekt. «Es war das erste Mal in diesem Jahr, dass ich mich auf dem Motorrad wohler fühlte. Ich hoffe, dass wir für den weiteren Verlauf der Saison auf dieses Gefühl aufbauen können.»

Für den Engländer ist es ein schwacher Trost, dass er als WM-14. mit 17 Punkten bester BMW-Pilot der Gesamtwertung ist. Unmittelbar hinter ihm folgen van der Mark (16 P.) sowie die Bonovo-Piloten Garrett Gerloff (15.) und Loris Baz (6.).