Aegerter stimmt Petrucci zu: Zweifelhafte Strafkultur

Auch Dominique Aegerter (GRT Yamaha) gehörte bei der Superbike-WM in Mandalika zu den Fahrern, die für ein an sich normales Überholmanöver eine Strafe kassierten.

Weil die Ideallinie auf dem Mandalika Circuit nur ein Meter breit und die Fahrer abseits davon massiv sturzgefährdet waren, bestraften die drei Mitglieder des FIM WSBK Stewards Panel mehrere Überholmanöver, die auf jeder anderen Strecke normal gewesen wären. Überhaupt hatten viele Fahrer das Gefühl, dass Antonio Lima, Simone Folgori und Simon Maas verschiedene Maßstäbe ansetzten. Einige wie Danilo Petrucci und Axel Bassani brachten ihren Unmut darüber deutlich zum Ausdruck.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Start des Rennen © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Aegerter gegen Petrucci © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Aegerter und Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Vierge © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Der zweifache Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter, der sich im Superpole-Race am Sonntagvormittag in der letzten Kurve innen an Petrucci vorbeigequetscht hatte, musste seinen zehnten Platz im Ziel wieder an den Italiener abgeben, weil ihn die Offiziellen zurückstuften.

«Ich fuhr Kampflinie, habe ihn ein bisschen berührt, aber das war letzte Runde», betonte Aegerter im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ein Lowes, der einen Baz runterfährt, stürzt und ihn auch noch verletzt und keinen Penalty bekommt, das ist schlimmer. Aber er durfte wieder auf gleicher Position starten – ich weiß nicht, wie sich die Rennleitung das anschaut. Manchmal sind sie extrem krass, und dann gibt es wieder Dinge, wo man denken würde, dass es eine Verwarnung oder einen Penalty geben sollte… Wenn ich die Linie halten kann und sich eine Chance auftut, dann sollte es auch keine Strafe geben. Aber wenn du weit raus- und einen runterfährst…»

Viele halten es für einen guten Vorschlag, dass im Stewards Panel mindestens ein ehemaliger Weltklasserennfahrer sitzen sollte, der extreme Situationen aus eigener Erfahrung kennt und sie entsprechend einordnen kann. «Das bringt sicher sehr viel und würde Sinn machen», unterstrich der Berner.