WM-Leader Alvaro Bautista: Davon will er nichts hören

Titelverteidiger und Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista war der überragende Sportler der ersten zwei Events der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island und Lombok. Der Spanier hat bereits 37 Punkte Vorsprung.

In den ersten sechs Rennen des Jahres war von Regen über kühle bis sehr heiße Bedingungen alles geboten, doch der Sieger hieß bis auf eine Ausnahme immer gleich: Alvaro Bautista.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Start des Rennen © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Aegerter gegen Petrucci © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Aegerter und Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Vierge © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Während einige darauf hinweisen, dass es sich sowohl bei Phillip Island als auch Mandalika um «keine normalen Rennen» handle, weil die dortigen Bedingungen außergewöhnlich sind, haben andere aufgrund von Bautistas Dominanz bereits resigniert.

«Wir werden jeden Sieg wie den WM-Titel feiern, Bautista wird dieses Jahr alles gewinnen», ist im Kawasaki-Werksteam zu hören, wo Jonathan Rea mit stumpfen Waffen kämpfen muss.

Bautista gewann alle vier Hauptrennen und den Sprint in Australien, in Indonesien stürzte er im Superpole-Race auf dem dritten Platz liegend. Damit hat er 112 von möglichen 124 Punkten auf seinem Konto und liegt gegenüber dem Zweiten Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) bereits 37 Zähler voraus. Rea als WM-Sechster hat mit 44 nur ein gutes Drittel der Punkte von Bautista.

«Ich will nicht über Punkte oder die Meisterschaft reden», betonte der Mann mit der Startnummer 1 gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wichtiger ist, was ich für ein Gefühl für das Motorrad habe. Wir waren in Australien sehr stark und auch in Mandalika, wo wir im Vorjahr strauchelten. Wenn ich dieses gute Gefühl und das Vertrauen für das Motorrad auch in den kommenden Rennen habe, dann werde ich konkurrenzfähig sein und kann um Siege kämpfen. Letztlich kann in einem Rennen bis zur karierten Flagge alles geschehen. Deshalb ist es widersinnig sich darüber Gedanken machen, ob man irgendwo einen Punkt mehr oder weniger geholt hat. So etwas musst du vergessen.»

Am 30./31. März testen sämtliche Werksteams von BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha auf dem Catalunya-Circuit in Montmelo nahe Barcelona. «Diese Strecke genieße ich sehr, es wird Zeit, dass ich schon bald wieder auf meinem Motorrad sitze», grinste der 38-Jährige.