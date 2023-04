Alex Lowes hält Kawasaki-Podium in Assen für möglich

Nach Tests in Aragon und Barcelona ist Werkspilot Alex Lowes optimistisch, dass Kawasaki beim Europaauftakt der Superbike-WM 2023 in Assen konkurrenzfähiger sein wird.

Kaum jemand hätte darauf gewettet, dass Kawasaki und Honda nach den beiden Überseerennen zu Beginn der Superbike-WM 2023 in der Herstellerwertung gleichauf liegen. Nur weil Jonathan Rea als Zweiter im ersten Lauf auf Phillip Island das bessere Einzelergebnis erreicht hat, liegt Kawasaki mit 51 Punkten auf Platz 3 und Honda dahinter auf der vierten Position.

Übrigens: Nicht Honda wurde besser, sondern Kawasaki schlechter! Nach zwei Meetings vor einem Jahr hatte Kawasaki 104 Punkte eingefahren, Honda exakt die Hälfte davon.

Nach dem Test in Barcelona keimt aber im Kawasaki-Lager die Hoffnung, dass es ab Assen besser laufen könnte. Die Änderungen am Set-up, damit der Vorderreifen nicht frühzeitig verschlissen ist, scheinen sich zu bewähren.



«Ich habe eine andere Position auf dem Bike, über die ich bereits nach dem Aragon-Test gesprochen habe. Wir haben diese Entwicklung in Barcelona beibehalten und es fühlt sich für mich positiv an. Ich fühlte mich großartig auf dem Motorrad», erzählte Alex Lowes, der sich auf den Renntrimm konzentrierte. «Wir haben einige gute Long-Runs mit gebrauchten Reifen gemacht und versucht, die Lebensdauer des Vorderreifens nach zehn bis zwölf Runden zu verbessern. Ich denke, wir haben eine gute Richtung gefunden.»

Lowes fuhr am Freitag – Kawasaki verzichtet auf den ersten Testtag – stolze 77 Runden und ließ sich eine Bestzeit von 1:40,853 min notieren. Damit belegte der Engländer in der kombinierten Zeitenliste mit 0,394 sec Rückstand die fünfte Position.



«Am Nachmittag haben wir die weicheren Reifen von Pirelli ausprobiert, und ich konnte eine Reihe guter Runden fahren. Das war wirklich positiv. Wir hätten uns heißere Streckenbedingungen gewünscht, aber wir haben viele Runden gedreht, es genossen und mein Gefühl für das Motorrad ein wenig verbessert», berichtete Lowes weiter. «Wir kennen unser Limit, was den Top-Speed angeht. Aber wenn wir in Assen alles aus dem Motorrad herausholen können, denke ich, dass wir um das Podium kämpfen können.»