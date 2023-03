Neuer Ducati-Shop: Michael Rinaldi besucht Volketswil

Der neue Ducati-Shop in Volketswil

An diesem Wochenende ist die offizielle Eröffnung des neuen Ducati-Stores in Volketswil bei Zürich. Am Samstag wird Superbike-WM-Pilot Michael Rinaldi dort eine Autogrammstunde geben.

Das im Juli 2022 von der AMAG-Gruppe, sie importiert alle Automarken der VW-Group in die Schweiz, gegründete Unternehmen Noviv Mobility AG erweiterte am 1. März 2023 mit der Eröffnung der exklusiven Ducati-Markenvertretung in Volketswil ihr Mobilitätsangebot um die Motorradsparte.

Am Standort der AMAG Volketswil wurde das Angebot neben Audi-Gebrauchtfahrzeugen und Audi Service um die italienische Motorradmarke Ducati ergänzt. Die offizielle Eröffnung findet am Wochenende 1./2. April in der Hölzliwisenstrasse statt.

Mit dabei sein wird am Samstag Ducatis Superbike-Werksfahrer Michael Ruben Rinaldi, aktuell Fünfter der Weltmeisterschaft. Der 27-Jährige testete am Donnerstag und Freitag zusammen mit Aruba-Kollege Alvaro Bautista auf dem Circuit de Catalunya und fliegt am Samstagmorgen von Barcelona nach Zürich.

«Ducati und seine Händler haben eine sehr enge Zusammenarbeit», erzählte Rinaldi beim Treffen mit SPEEDWEEK.com während des Barcelona-Tests. «Klar, wir Ducati-Fahrer können nicht bei jeder Shop-Eröffnung auf der Welt dabei sein, das wäre eine große Herausforderung. Aber wenn es terminlich passt, dann gibt Ducati den Händlern gerne die Möglichkeit, einen Fahrer aus der MotoGP- oder Superbike-WM zu haben. Ich habe das schon einmal bei einem Händler in Italien gemacht. Ich bekam einen Anruf von Paolo Ciabatti und er erzählte mir, dass es in der Schweiz einen neuen Händler gibt. Und dass es Ducati gerne sehen würde, wenn ich dorthin gehe. Mein Test ist vorüber, also kann ich das machen. So etwas ist immer schön, weil ich mal etwas anderes sehe. Es gibt Ducati-Händler auf der ganzen Welt. Bei einer Eröffnung dabei zu sein, ist immer gut.»

Rinaldi ist ab dem Mittagessen bei Ducati in Volketswil und wird Neugierigen, Fans uns Besuchern bis 15 Uhr für Autogramme, Selfies und Benzingespräche zur Verfügung stehen.