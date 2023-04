Michael Rinaldi war noch nie so schnell in Barcelona

Beim zweitägigen Superbike-Test in Barcelona gehörte Michael Rinaldi zu den schnellsten Teilnehmern. Für den Aruba.it Ducati-Werkspiloten standen die Rundenzeiten aber nicht im Vordergrund.

Dritter am Donnerstag, Vierter am Freitag und auch in der kombinierten Zeitenliste belegte Michael Rinaldi beim Barcelona-Test am 30./31. März in 1:40,818 min den vierten Platz.



Auffällig: Der Ducati-Teamkollege von Weltmeister Álvaro Bautista verbrachte viel Zeit auf der Rennstrecke und wechselte mehrfach auf ein zweites Motorrad. Der Italiener verriet SPEEDWEEK.com, womit er sich beschäftigte.

«Im Winter haben wir in Portimão eine andere Spezifikation für die Front ausprobiert, womit sich das Einlenkverhalten verbesserte. Aber die Zeit reichte nicht aus, um es intensiv zu testen. Eine solche Sache kann man nur mit zwei Bikes erledigen, weil man es mit dem Standard-Bike vergleichen muss», erzählte der 27-Jährige aus Rimini. «Obwohl es sich nicht schlecht anfühlte, war ich aber nach sehr vielen Runden mit der Standardeinstellung schneller. Mir fehlte etwas Stabilität auf der Bremse, weshalb am Ende die Rundenzeiten schlechter waren. Ich denke nicht, dass ich bei den anstehenden Rennen damit fahren werden, allerdings werde ich es in Misano erneut testen.»

Wie immer bei Tests sind die Rundenzeiten nur bedingt aussagekräftig, weil nur die Teams wissen, in welcher Spezifikation und mit welchen Reifen die schnellsten Runden gefahren wurde. Rinaldi machte kein Geheimnis daraus.

«Am ersten Tag fuhr ich mit dem SCX eine 1:40,9 min und mit dem SC1 eine 1:41,0 min – also fast identisch. Am Freitag erreichte ich am frühen Nachmittag mit dem Qualifyer eine 1:40,8 min. Die Unterschiede sind wirklich gering, ich spürte auch nur kleine Unterschiede», meinte der Ducati-Pilot. «Es kommt aber darauf an, zu welcher Uhrzeit man welchen Reifen verwendet. Bei kühleren Temperaturen am Vormittag wäre man mit weicheren Reifen deutlich schneller. Ist es wärmer, wird er langsamer. Aber ich fuhr vorher noch nie einer 1:40er-Zeit in Barcelona, was zeigt, dass wir weiter Fortschritte machen.»