Assen, FP3: Remy Gardner (GRT Yamaha) außerirdisch

Das dritte freie Training der Superbike-WM in Assen fand am Freitagmorgen auf nasser Strecke statt. Yamaha-Pilot Remy Gardner nahm dem Zweiten Alvaro Bautista (Ducati) über 0,7 Sekunden ab.

Die Trainings am Freitag fanden bei Sonnenschein, wenn auch kühlen Bedingungen statt. In der Nacht von Freitag auf Samstag begann es über dem TT-Circuit gegen 22 Uhr zu regnen, als die Fahrer am Samstagmorgen um 9 Uhr zum dritten freien Training ausrückten, war die Strecke nass.

Ob diese Erkenntnisse für das restliche Wochenende von Nutzen sind, muss sich zeigen. Laut Wettervorhersage soll es am Samstag bis 15 Uhr trocken bleiben, die Superpole (ab 11.10 Uhr) und das erste Rennen (Start 14 Uhr) sollten auf trockener Strecke stattfinden. Doch aufgrund der Nähe zum Meer kann das Wetter in Drenthe plötzlich umschlagen.

21 der 25 Fahrer nutzten das 30-minütige Training auf nasser Strecke, nur Garrett Gerloff, Scott Redding, Johnny Rea und Eric Granado verzichteten.

Für die überragende Bestzeit sorgte Remy Gardner (GRT Yamaha) in 1:44,648 min, der dem Zweiten Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) 0,711 sec Rückstand aufbrummte. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) als Dritter verliert bereits eine Sekunde.

Die schnellste Runde am Freitag fuhr Bautista in 1:34,316 min. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde gelang 2022 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Superpole-Race in 1:33,620 min. Den Pole-Rekord hält mit 1:32,934 min ebenfalls der Türke, gefahren im selben Jahr.

Ergebnisse Superbike-WM Assen, FP3:

1. Remy Gardner (AUS), Yamaha, 1:44,648 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,711 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,999

4. Axel Bassani (I), Ducati, +1,095

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,125

6. Loris Baz (F), BMW, +1,432

7. Xavier Vierge (E), Honda, +1,593

8. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,640

9. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,855

10. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,972

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +2,484

12. Gabriele Ruiu (I), BMW, +2,759

13. Iker Lecuona (E), Honda, +2,824

14. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +2,888

15. Oliver König (CZ), Kawasaki, +2,933

16. Philipp Öttl (D), Ducati, +3,314

17. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +3,676

18. Isaac Vinales (E), Kawasaki, +3,784

19. Michael van der Mark (NL), BMW, +4,521

20. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +5,017

21. Tom Sykes (GB), Kawasaki, +5,246

– Eric Granado (BR), Honda, nicht gefahren

– Scott Redding (GB), BMW, nicht gefahren

– Jonathan Rea (GB), Kawasaki, nicht gefahren

– Garrett Gerloff (USA), BMW, nicht gefahren