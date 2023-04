Axel Bassani kontert frech: «Das ist Álvaros Problem»

Die Zurückversetzung von Polesetter Álvaro Bautista um drei Startpositionen für den ersten Superbike-Lauf in Assen war der Aufreger des Tages. Die Kritik des Ducati-Stars prallt am ebenfalls beteiligten Axel Bassani ab.

Die Szene, die zur Zurückstufung von Álvaro Bautista und Axel Bassani um jeweils drei Startpositionen führte, wurde von den Kameras in der Superpole fünf Minuten vor dem Ende eingefangen: Das Ducati-Quartett Bautista, Bassani, Petrucci und Rinaldi fuhr gleichzeitig aus der Boxengasse, während die Bonovo-BMW-Piloten Loris Baz und Garrett Gerloff bereits ihre fliegende Runde in Angriff nehmen wollten. Bautista bemerkte das, beschleunigte durch die erste und zweite Kurve und signalisierte anschließend mit dem linken Bein, dass er Platz macht. Die BMW-Piloten fühlten sich dennoch gestört, drehten ab und beschwerten sich gestenreich.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com kritisierte der Weltmeister später, dass Bassani regelmäßig an seinem Hinterrad fährt, um von ihm zu einer schnelle Rundenzeit gezogen zu werden. Wäre der Motocorsa-Pilot nicht so dicht hinter ihm gewesen, hätte er gebremst und die BMW-Piloten nicht behindert. «Mit der Strafe war ich auch nicht glücklich, aber egal. Ich akzeptiere sie, aber keine Strafe ist gut. So ist Rennsport und ja, ich habe die Runde von Gerloff gestört, also geht die Strafe in Ordnung», stellte Bassani gegenüber SPEEDWEEK.com klar.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen, Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Loris Baz & Michael van der Mark © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea, Álvaro Bautista & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Für den Ducati-Privatier ist es legitim, dem Weltmeister zu folgen. «Álvaro ist aktuell der beste Fahrer, wem sollte ich sonst folgen? Ich bin noch nicht der Schnellste, also suche ich mir einen Fahrer, der schneller ist. Wenn er darüber nicht glücklich ist, ist das nicht mein Problem», meinte der 23-Jährige frech. «Ich muss auch mit ihm nicht darüber sprechen, weil es ein normaler Vorgang ist – im Rennen ist es ja auch so.»

Erstaunlich: Obwohl die beiden Ducati-Piloten bestraft wurden, holte Bautista dennoch den Sieg und Bassani stürmte von Startplatz 11 auf die fünfte Position nach vorn, nur knapp geschlagen von Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli. «Loka war in der letzten Runde einfach ein wenig besser als ich. Sein Überholmanöver war stark, das respektiere ich», suchte der Lockenkopf keine Ausreden. «Ohne die schlechtere Startposition hätte ich ums Podium kämpfen können. Nicht um den Sieg, Platz 2 oder 3 wäre möglich gewesen. Ich fuhr im Rennen dieselbe Pace wie Johnny und Toprak, warum also nicht? Am Sonntag starte ich von meiner eigentlichen Position und mal sehen, wie es dann läuft. Ich hoffe natürlich, dass ich ab der ersten Runde vorn mitmischen und aufs Podium fahren kann.»