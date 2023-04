Für Alvaro Bautista steht fest: Alles Bassanis Schuld

Weil er in der Superpole auf der Ideallinie bummelte, wurde Polesetter Alvaro Bautista vom «FIM WSBK Stewards Panel» für das erste Superbike-Rennen auf dem TT-Circuit in Assen um drei Startplätze zurückversetzt.

Es dauerte fast 90 Minuten, bis Weltmeister Alvaro Bautista nach der Superpole erfuhr, dass er zwar Startplatz 1 erobert hatte und auch die dafür erhaltene Tissot-Uhr behalten darf, für das erste Rennen am Samstagnachmittag aber um drei Startplätze nach hinten strafversetzt wird. Weil das «FIM WSBK Stewards Panel» der Meinung war, der Spanier hätte auf der Ideallinie gebummelt.

«Vor dem Rennen war ich angepisst», meinte der Ducati-Star beim Treffen mit SPEEDWEEK.com zu der Strafe. «Ich kam aus der Boxengasse und hatte Bassani dicht hinter mir. Dann sah ich Gerloff und Baz auf die erste Kurve zufahren. Hätte ich das Gas zugedreht, hätte die Gefahr bestanden, dass mir Bassani auffährt. Also versuchte ich, die zweite Kurve schnell zu nehmen und von der Ideallinie wegzubleiben. Das tat ich – und ich glaube nicht, dass ich Gerloff und Baz störte. Der Fahrer, der sie störte, war Bassani. Er war hinter mir und drehte nicht das Gas zu, weil er unbedingt hinter mir bleiben wollte, um auf eine gute Rundenzeit zu kommen. Deshalb ist es für mich nicht fair, dass ich bestraft wurde.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen, Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Loris Baz & Michael van der Mark © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea, Álvaro Bautista & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Bautista wurde zu einer Anhörung zu den Offiziellen bestellt. «Ich erklärte ihnen alles und wir schauten uns zusammen die Bilder an», erzählte Alvaro. «Da war die Entscheidung aber bereits gefällt. «Auf einem Motorrad passiert alles sehr schnell, du musst sofort reagieren. Ich versuchte, die beste Wahl zu treffen. Diese war für mich, Kurve 2 so schnell wie möglich zu durchfahren, weil Bassani zu dicht hinter mir war. Wäre ich alleine gewesen, hätte ich gebremst oder das Gas zugedreht, aber mit einem Fahrer am Hinterrad… Klar hätte ich das Gas zudrehen können, das erwartet der Nachfolgende aber vielleicht nicht und fährt mir auf. Deshalb hielt ich meine Wahl für die weniger riskante.»

Hast du dich mit Bassani diesbezüglich unterhalten? «Nein. Axel macht immer dasselbe, er wartet in jedem Training auf mich, vor allem in der Superpole.»



Einbremsen ließ sich Bautista von Startplatz 4 nicht: Er gewann das erste Rennen in Drenthe mit über 3 sec Vorsprung vor Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha).