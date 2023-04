Philipp Öttl (Ducati): Ziel verfehlt, Ursache unklar

Nach Platz 15 am Freitag war Philipp Öttl noch nicht beunruhigt. Am Ende des Superbike-Meetings in Assen stehen beim Ducati-Piloten die Platzierungen 14, 14 und elf zu Buche.

«Der elfte Platz im letzten Rennen war ganz okay, war aber trotzdem nicht ganz der versöhnliche Abschluss des Wochenendes», begann Philipp Öttl sein Fazit im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Öttls Ziel sind mindestens die Top-10 und die hat er mit seiner Panigale V4R als 14. im ersten Lauf und Superpole-Race klar verfehlt. Allerdings verweist er darauf, dass alles sehr eng beieinander ist. «Da sind kleine Fehler gleich bestraft worden. Es war nicht das optimale Wochenende, wobei ich mir, ehrlich gesagt, nicht allzu viel vorzuwerfen habe, denn das Fahren war nicht schlecht.»

Zu den Fehlern bezieht sich der Ducati-Pilot in erster Linie auf mangelnden Grip am Hinterrad. «Das war zwar das ganze Wochenende der Fall, doch haben wir das erst am Ende so richtig festgestellt. Wir hatten schon bei den Tests in Jerez und Portimão wenig Grip gehabt, aber in Australien ist das nicht so aufgefallen, weil die Strecke ohnehin nicht viel Grip bietet. Dadurch bin ich vergleichsweise gut zu Recht gekommen. Sobald wir auf einer Strecke mit viel Grip sind, haben die anderen halt etwas extra.»

Das hörte sich natürlich so an, als hätte man keine richtige Erklärung dafür. «Ja, genau. Wenn wir es uns erklären könnten, hätten wir vielleicht eine Lösung. Aber wir laufen der Lösung hinterher.»

© GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen Zurück Weiter

Ein offenkundiges Problem bestand beim 26-Jährige vom Team Go Eleven an diesem Wochenende auch darin, dass der Top-10-Zug meist rasch ohne ihn abgefahren war.

Nach dem letzten Rennen klärte er dazu auf, dass man vorn einen härteren Reifen verwendet hat. «An diesen musste ich mich erst gewöhnen. Dennoch war es die richtige Wahl, denn zum Rennende hin hat er besser gehalten. Klar, da war das Feld schon ziemlich auseinandergezogen, aber das ist halt auf dem Level so.»

Anders als im vergangenen Jahr in Assen, als der Bayer im ersten Rennen in den letzten zehn Runden noch von Platz 13 auf den siebenten Rang vorgefahren war, ging diesmal bei ihm nicht mehr viel nach vorn. «Das war diesmal nicht drin. Nicht jedes Jahr ist gleich, weil die Competition ist, wie gesagt, im Moment recht schwierig. Aber es wird auch wieder Rennen geben, bei denen wir weiter vorn sind. Wir müssen weiter dran bleiben und unsere Arbeit machen, dann sollte es auch funktionieren. Regelmäßige Top-10-Plätze blieben weiterhin mein Ziel.»