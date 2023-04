Andrea Locatelli (3./Yamaha): Nur gedämpfte Euphorie

Mit drei Top-5-Platzierungen war Andrea Locatelli beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Assen einer der konstantesten Piloten. Höhepunkt des Yamaha-Piloten war Platz 3 im zweiten Lauf, den er aber nur verhalten feierte.

Dass Andrea Locatelli in der Superbike-WM 2023 einen Sprung nach vorn gemacht hat, beweist nicht nur sein dritter WM-Rang, sondern auch der geringe Rückstand von nur 14 Punkten auf seinen Teamkollegen und Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu. Beim Meeting in Assen fuhr der Italiener drei Top-5-Platzierungen ein, davon Platz 3 im zweiten Lauf. Es war bereits sein viertes Podium in diesem Jahr. «Ohne Podium wäre ich auch traurig nach Hause gefahren», meinte ‹Loka› am Sonntagnachmittag.

Locatelli hat mit Podestplätzen in jedem Jahr seit seinem Debüt 2021 eine ausgezeichnete Bilanz in Assen.



«Normalerweise reißen mich dritten Plätze nicht vom Hocker, mit diesem müssen wir aber glücklich sein. Denn wir hatten große Probleme, mit neuen Reifen Grip zu finden. Es war nicht einfach, mit dieser Schwierigkeit die Rennen zu managen,», schilderte der Supersport-Weltmeister von 2020 SPEEDWEEK.com. «Assen mit seinem flüssigen Layout eine gute Strecke für mich, in diesem Jahr fiel es mir aber nicht so leicht wie in den Jahren davor. Im Team haben wir viel über das erste Jahr gesprochen, als ich hervorragend unterwegs war und in den Top-3 gekämpft habe. An diesem Wochenende war die Strecke in einem anderen Zustand und unser Bike hat sich auch etwas verändert. Ich denke, jedes Jahr ist eine Sache für sich. Deshalb müssen wir lernen, uns schneller auf die Gegebenheiten einstellen zu können.»

Im ersten Lauf und im Superpole-Race hatte sich Locatelli jeweils gegen den starken Ducati-Privatier Axel Bassani durchgesetzt, im zweiten Rennen hat er seinen Landsmann um fünf Sekunden deutlich distanziert. Der WM-Dritte orientiert sich aber eher nach vorn.



«Offen gesagt war mein Plan, Toprak zu folgen. Dafür muss ich aber auf den ersten Runden schneller werden. Für unser Grip-Problem haben wir etwas herausgefunden, aber das reichte nicht, um den Jungs an der Spitze dichter auf den Fersen bleiben», grübelte der Yamaha-Werkspilot. «Ich bin aber wirklich stolz auf den Job, den wir in Assen gemacht haben. Denn wir sind unter schwierigen Bedingungen gestartet, was die ersten Runden etwas beeinträchtigt hat, bis ich meinen Rhythmus finden konnte. Trotzdem haben wir ein weiteres Podium und viele gute Punkte für die Meisterschaft gesammelt – ein wirklich gutes Ergebnis und keine Fehler. Wir müssen weiter daran arbeiten und sehen, was in den nächsten Rennen möglich ist.»