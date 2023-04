Kenan Sofuoglu argwöhnt MotoGP-Schiffbruch für Toprak

In Assen führte Manager Kenan Sofuoglu erste Gespräche mit Yamaha über die sportliche Zukunft seines Schützlings Toprak Razgatlioglu. Er rät ihm zum Verbleib in der Superbike-WM.

Der türkische Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu hat die Rennpause im April vor Assen für einen zweitägigen Test in Jerez mit der MotoGP-Werks-Yamaha genutzt. Sein Manager Kenan Sofuoglu, fünffacher Supersport-Weltmeister, äußerte sich beim SBK-Meeting in den Niederlanden zum möglichen Tapetenwechsel seines Schützlings.

«Natürlich hat Yamaha Interesse an Toprak für die MotoGP», erklärte Sofuoglu. «Auch Toprak ist an der MotoGP interessiert. Er hat jetzt diesen Test absolviert, aber wir können nicht behaupten, dass es ihm leichtgefallen ist, sich an das Bike anzupassen. Er hatte Mühe, das Motorrad zu verstehen. Die MotoGP-Motorräder sind viel steifer, auch die Sitzposition ist ganz anders. Deshalb braucht jeder Superbike-Fahrer Zeit, bis er sich in MotoGP zurechtfindet. Toprak war nach dem Test nicht sehr glücklich. Aber wir wollten die Anforderungen dieser Serie feststellen, und Yamaha wollte sehen, wie Toprak auf der M1 zurechtkommt. Wir müssen überlegen, was wir nächstes Jahr tun. Topraks Vertrag mit Yamaha läuft am Jahresende aus, er ist also frei für 2024. Das vorrangige Ziel ist, bei Yamaha zu bleiben. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten: Superbike oder MotoGP.»

Welchen Ratschlag bekommt von Razgatlioglu von seinem Manager? Sofuoglu: «Ich sage Toprak immer: 'Bleib in der Superbike.' Denn ich habe ihn über viele Jahre hinweg betreut und aufgebaut – für die Superbikes, nicht für MotoGP. Toprak ist sehr talentiert, er hat vielleicht mehr Talent als viele MotoGP-Fahrer. Aber wenn du MotoGP fahren willst, musst du im GP-Paddock aufwachsen, vom Red Bull Rookies-Cup über die Moto3- und Moto2-WM. Aber Toprak ist in SBK groß geworden, dort ist seine Heimat. Wenn du als Superbike-Weltmeister in die MotoGP gehst, kann es sehr schwierig sein. Wenn du die Ziele nicht erreichst, kannst du totalen Schiffbruch erleiden. Dann leidest du mental, bist nicht mehr schnell und hast keinen Erfolg mehr. Deshalb sage ich Toprak: ‘Wir haben dich für die Superbikes geformt, hier kannst du noch zehn Jahre an der Weltspitze mitfahren und eine großartige Karriere haben.' Aber in MotoGP kann es in ein paar Jahren vorbei sein. Trotzdem: Ich respektiere seinen Traum. Aber vielleicht haben ihm nur die Medien einen Floh ins Ohr gesetzt; das bringt ihn vielleicht durcheinander. Er weiß momentan nicht genau, was er tun soll.»

«Momentan unterhalten wir uns nur», ergänzte Kenan. «Er wird bald eine Entscheidung treffen. Ich bin der Ansicht, wir werden weiter in der Superbike-WM fahren. Auch wenn es momentan so aussieht, als könnten wir nicht um den Titel kämpfen. Denn Johnny und Toprak sind zwar ausgezeichnete Fahrer, aber momentan sind Kawasaki und Yamaha gegenüber Ducati etwas im Hintertreffen. Bautista fährt in einer anderen Kategorie, denn das Ducati-Paket hat im Augenblick einige Vorteile. Doch Yamaha tut alles, um besser zu werden. Im Moment ist es ein bisschen enttäuschend, weil uns Ducati auf jeder Geraden überholt, obwohl Toprak das Maximum gibt. Wir machen harte Zeiten durch.»

Selbst wenn sich Razgatlioglu für die MotoGP-Klasse entscheiden sollte, hat er den Platz im Yamaha-Werksteam nicht garantiert. Denn Franco Morbidelli erkämpfte in Argentinien zwei vierte Plätze und genießt bei den Japanern immer noch hohes Ansehen, obwohl er zwei katastrophale Jahre hinter sich hat und die Weltmeisterschaft nur als 17. und 19. beendete.