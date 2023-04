Iker Lecuona (23) mit Honda zurück in die MotoGP

Iker Lecuona gibt in Jerez ein Intermezzo in der MotoGP

Nach zwei Jahren mit KTM in der MotoGP wechselte Iker Lecuona für 2022 zu Honda und in die Superbike-WM. Beim Jerez-GP kehrt der Spanier zu seiner früheren Wirkungsstätte zurück.

Wie Honda am Vormittag mitteilte, ist der Heilungsverlauf des ersten Mittelhandknochens (Daumen) an der rechten Hand von MotoGP-Star Marc Márquez noch nicht so weit fortgeschritten, dass der 30-Jährige am kommenden Wochenende in Jerez auf seine RC213V zurückkehren kann; sein Comeback wurde auf das Wochenende in Le Mans Mitte Mai verschoben.

Als Ersatz für Jerez bietet die Honda Racing Coporation aber nicht etwa Testfahrer Stefan Bradl auf, sondern Superbike-Ass Iker Lecuona. Nachdem schon vor einem Jahr fälschlicherweise spekuliert wurde, dass der 23-Jährige das Motorrad des auch damals verletzten Márquez übernehmen könnte, kam die Entscheidung nun überraschend.

Was für Lecuona spricht: Der Spanier verfügt über zwei Jahre MotoGP-Erfahrung mit KTM und ist seit 2022 HRC-Angestellter. Die Honda-Teams in MotoGP und Superbike-WM sind beide in Barcelona ansässig. Außerdem gewann er für Honda das prestigeträchtige 8h Suzuka.

Lecuona ist nicht der erste Superbike-Pilot, der einen Stammfahrer in der MotoGP ersetzt. Unter anderem die BMW-Piloten Garrett Gerloff und Michael van der Mark (mit Yamaha) sowie Kawasaki-Star Jonathan Rea (mit Honda) haben auf diese Weise Rennerfahrung in der MotoGP gesammelt.