Jonathan Rea (Kawasaki) muss in Barcelona stark sein

Jonathan Rea muss in Barcelona Leistung bringen

Beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Barcelona zählt Kawasaki noch mehr als sonst auf sein Aushängeschild Jonathan Rea, denn es ist eines der wichtigsten Rennwochenenden der gesamten Saison.

Nach dem intensiven Rennwochenende in Assen, als Jonathan Rea zwei zweite Plätze erreichte, aber im zweiten Lauf stürzte, steht für den Nordiren am kommenden Wochenende das Heimrennen seines Kawasaki-Teams in Barcelona auf dem Programm. Die Werkstatt von Provec-Racing liegt nur wenige Kilometer von der Rennstrecke entfernt, viele Sponsoren und Partner kommen aus der Region. Es wäre ein guter Ort, um weitere Podestplätze zu erreichen.

«Ich bin sehr gespannt, weil es das Heimrennen des Teams ist und in Barcelona immer eine gute Stimmung herrscht. Es ist eine schöne Strecke zum Fahren», meinte der 36-jährige Rea. «Ich freue mich darauf, mich ins Zeug zu legen und zu sehen, was ich tun kann. Wir werden viel Unterstützung von den Teammitgliedern, ihren Familien, Sponsoren usw. bekommen, sodass es ein wichtiges Rennen ist, bei dem wir stark sein müssen.»

Wie fast alle Superbike-Teams war auch Kawasaki Ende März in Barcelona testen. Seinerzeit fuhr Rea die drittbeste Zeit, nur Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) und Iker Lecuona (Honda) waren schneller. Allerdings kommt das Layout der Piste mit seinen langen Kurven und in Kombination mit dem aggressiven Asphalt der ZX-10RR nicht entgegen.

«In der Vergangenheit war Barcelona in der Regel eine schwierige Strecke für uns», weiß auch der sechsfache Weltmeister. «Allerdings hatten wir dort vor ein paar Wochen einen guten Test. Mit dem neuen Set-up des Motorrads habe ich das Gefühl, dass wir dort konkurrenzfähiger sein können. Wir müssen einfach abwarten, wie sich die Bedingungen entwickeln werden. Es sieht so aus, als ob das Wochenende wettertechnisch beständig sein wird, was immer ein Bonus ist.»