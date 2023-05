Kawasaki-Team Pedercini ist zurück – in neuen Farben

Seit 1998 hat das Pedercini-Team nur zwei Veranstaltung in der Superbike-WM verpasst: die beiden Übersee-Events zu Beginn dieser Saison. SPEEDWEEK.com sprach mit Teamchef Lucio Pedercini über die Rückkehr.

Als Promoter Dorna am 29. Dezember die provisorische Startliste für die Superbike-Weltmeisterschaft 2023 veröffentlichte, fehlte das Pedercini-Team – oder TPR by Vinales Racing, wie es inzwischen heißt.



Teamchef Lucio Pedercini sagte damals, dass seine Truppe erst ab dem Europa-Auftakt in Assen (21.–23. April) dabei sein werde – und hielt Wort. Seit 1998 hat das Traditionsteam nur zwei Events verpasst: Australien und Indonesien zu Anfang dieser Saison.

Dass er diese Meetings zuhause vor dem Fernseher verbringen musste, bezeichnete der Norditaliener im Gespräch mit SPEEDWEEK.com als schlimm. «Ich konnte das ganze Wochenende nicht schlafen», erzählte er. «2022 war sehr schwierig für uns. Die Saison war erst Ende November vorbei und die neue begann im Februar. Wir mussten uns aber neu aufstellen und wollten das richtig machen. Deshalb entschieden wir, uns die nötige Zeit zu nehmen und erst in Assen einzusteigen.»

Pedercini spannte für 2023 mit dem ehemaligen Supersport-300-Team Vinales Racing aus Spanien zusammen, die technische Verantwortung liegt aber weiterhin bei TPR. «Vinales hat zwei Mechaniker mitgebracht und lässt seine Erfahrung einfließen», schilderte der 50-Jährige. «Wir versuchen, uns bestmöglich für die Zukunft aufzustellen. Seit dem Sturz von Sandro Cortese 2020 war es schwierig für mich, sehr, sehr schwierig. Ich möchte einen Schritt machen und habe einige gute Geschäftsideen. Ich habe jetzt einen neuen Experten an meiner Seite, der nichts über Motorräder weiß, aber ein sehr guter Geschäftsmann ist. Manchmal bin ich zu leidenschaftlich und verliere das Gesamtbild aus den Augen.»

Augenfällig ist die optische Änderung, die Kawasaki ZX-10RR von letztem Jahr und ohne das VAI-System ist jetzt in Orange, Blau und Weiß lackiert und hebt sich deutlich von den grünen Bikes ab. «Ich wollte etwas Neues», schmunzelte Pedercini. «Meine Graphiker wollten knallige Farben verwenden, man soll uns schon von weitem erkennen. Sie machten einige Vorschläge und wir entschieden uns für die Lackierung, die du in Assen gesehen hast. Alle mögen das Design – außer meine Frau, der gefällt es überhaupt nicht.»

Damit das Team gut eingekleidet ist, vereinbarte Pedercini eine Zusammenarbeit mit Issaline, einem Experten für Arbeits- und Schutzbekleidung.

Sportlich waren die Rennen in den Niederlanden für TPR erwartungsgemäß schwierig. Den ersten Lauf beendete Isaac Vinales als Letzter, im Superpole-Race schied der Spanier aus. Im zweiten Hauptrennen konnte er immerhin Wildcard-Pilot Gabriele Ruiu schlagen, Punkte gab es jedoch keine.