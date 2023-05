Philipp Öttl fassungslos: Zwei Sekunden Rückstand

Nach Platz 16 am ersten Trainingstag der Superbike-WM in Barcelona ist Philipp Öttl frustriert. Es rächt sich, dass sein Ducati-Team Go Eleven auf den Barcelona-Test verzichtet hatte.

In der Go Eleven Ducati-Box von Philipp Öttl schaute man am Freitagnachmittag in finstere Mienen. In 1:43,434 min verlor der Bayer als 16. fast zwei Sekunden auf die Tagesbestzeit von Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati), selbst auf Ducati-Privatier Axel Bassani fehlen 0,8 sec.

Eine Welt, entsprechend ist die Stimmung des 27-Jährigen. «Kein optimaler Tag», stöhnte Öttl. «Wir fehlten zwar beim Test, ich glaubte aber nicht, dass wir deshalb so deutlich zurückliegen. Mit dem Bike sind wir hinsichtlich Elektronik und Reifen nicht so weit wie die anderen. Reifentechnisch ist Barcelona ohnehin eine Herausforderung, hoffentlich bekommen wir das bis Samstag in den Griff. Die Strecke hat kaum Grip und wir müssen das Set-up darauf einstellen. Die meisten anderen waren beim Test und wissen offensichtlich, wie sie mit den Reifen und anderen Dingen umgehen. Dass das so viel ausmacht, habe ich nicht erwartet.»

Go Eleven kann auf alle Daten von Ducati zurückgreifen. «Wir können uns zwar alles anschauen, wir müssen aber auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen», erklärte Öttl. «Das Bike ist nicht in der Balance, was Motorbremse und das generelle Mapping betrifft. Das FP1 war richtig schlecht, am Nachmittag ging es schon in die richtige Richtung – aber das dauert.»