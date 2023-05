Toprak begeistert: «Unglaubliche Rennsimulation»

Als Zweiter am ersten Testtag in Misano, mit 0,5 sec Rückstand auf Álvaro Bautista (Ducati), sieht sich Toprak Razgatlioglu keineswegs im Hintertreffen. Denn der Yamaha-Pilot verwendete keinen Qualifyer-Reifen.

Zeiten bei einem Test sind immer mit Vorsicht zu genießen, denn nur die Teams wissen, in welcher Konfiguration und mit welchen Reifen die jeweiligen schnellsten Runden gefahren wurden. Was wir vom ersten Testtag in Misano wissen: Ducati-Star Álvaro Bautista (Ducati) fuhr die Tagesbestzeit mit einem Qualifyer, der zweitplatzierte Toprak Razgatlioglu verwendete auf seiner persönlich schnellsten Runde den weichen Rennreifen SCX.

Damit war der Yamaha-Pilot in 1:33,545 min eine halbe Sekunde langsamer als der Spanier. Man kann sich ausrechnen, dass diese Differenz dem SCQ zuzuschreiben ist. Razgatlioglu war also schneller als bei seinem Rundenrekord von 1:33,722 min im Superpole-Race im vergangenen Jahr.



«Ich legte es nicht auf die schnellste Runde an. Dafür ist meine Rennsimulation unglaublich», erzählte der 26-Jährige. «Wir haben uns auf dieser Strecke stark verbessert. In Barcelona gab es keinen Grip, ich fuhr dort mit Halbgas und wir mussten die Reifen für die letzten fünf Runden schonen. Hier haben wir diesen Reifenabbau nicht. Wir pushen jede Runde und ich habe den heutigen Tag genossen.»

Der Türke weiter: «Meine Rennsimulation war sehr stark. Am Nachmittag, bei den wärmeren Bedingungen, haben wir den SCX-Reifen verwendet. Wir fuhren hervorragende Rundenzeiten und eine konstante Rennsimulation. Für mich war es ein sehr positiver erster Testtag. Am Nachmittag begann es dann zu regnen. Ich benutzte den SCQ-Reifen, aber es war unmöglich, damit eine gute Rundenzeit zu fahren. Der Qualifyer hat viel Grip hat und pusht das Heck, deshalb ließ sich Motorrad schlecht einlenken. An der Abstimmung mit dem SCQ-Reifen müssen wir noch arbeiten.»

Der Weltmeister von 2021 ließ sich nicht von einem Sturz am Vormittag aus dem Konzept bringen. Insgesamt spulte er am Donnerstag insgesamt 92 Runden ab. Für das Rennwochenende Anfang Juni sieht sich Razgatlioglu gerüstet.



«Das war ein sehr positiver Test für mich und jetzt warte ich auf das Rennen. Wir haben zwar noch einen Tag, aber es sieht so aus, als könnte es regnen», schaute der Yamaha-Pilot auf die Wetterprognose. «Mein Gefühl ist ausgezeichnet und fühle mich in allen Kurven stark. Es sieht so aus, als wäre ich bereit, im Rennen um den Sieg zu kämpfen. Rennen sind immer schwierig. Álvaro, Rinaldi und Johnny sind auf dieser Strecke sehr stark.»