Alvaro Bautista: Zuerst dauernd im Drehzahlbegrenzer

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista fährt mit der Ducati Panigale V4R auch in Misano in seiner eigenen Liga. Michael Rinaldi und Toprak Razgatlioglu bezeichnet er für die Rennen als härteste Gegner.

0,329 sec nahm Alvaro Bautista dem zweitplatzierten Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag ab. Was noch viel beeindruckender war, ist die Race-Pace des Spaniers: Er drehte in seinem Long-run mehr als zehn Runden, die schneller waren als die beste Runde seiner Gegner.

© Gold & Goose Willkommen zum Training in Misano © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Luca Vitali Zurück Weiter

«Am Morgen fühlte ich mich sehr schlecht auf dem Motorrad», schilderte der Ducati-Star, der das erste freie Training als Dritter beendete. «Am Nachmittag fuhr ich mit den Reifen, die ich mag, und hatte ein normales Gefühl. Ich konnte viel Druck machen und das Motorrad war genauso gut wie bei den bisherigen Veranstaltungen.»

Bautista hielt fest, dass er sein Motorrad lediglich länger übersetzen musste, weil er sonst ständig in den Drehzahlbegrenzer kommt: Seit Barcelona muss Ducati mit 250/min weniger fahren.

Für die Rennen am Samstag und Sonntag schätzt er Aruba-Teamkollege Michael Rinaldi und Razgatlioglu als stärkste Gegner ein. Bautista kann auf die Unterstützung von Gigi Dall’Igna bauen, den General Manager Ducati Corse, der Misano als seltene Gelegenheit nutzt, um bei den Superbikes vor Ort zu sein.

«Letztlich ist Misano ein normales Wochenende», meinte der 38-Jährige. «Ich habe nur mehr Termine als sonst für Ducati und es sind mehr Fans von mir hier, sogar mehr als in Spanien. Die Ducatisti sind verrückt und lieben ihre Marke und Fahrer. Gigi dabei zu haben, ist ein Vergnügen – wir haben eine gute Beziehung.»